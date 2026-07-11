Am Sonntagabend wird die U2 wegen Bauarbeiten gesperrt

Am morgigen Sonntag ruht der Verkehr auf der gesamten Linie ab 20 Uhr aufgrund von Bauarbeiten. Ein verstärktes Angebot auf alternativen Linien fängt das Fahrgastaufkommen auf.

Auf der gesamten Strecke der Linie U2 werden von Sonntagabend bis Montagfrüh keine U-Bahnen rollen.

Auf der gesamten Strecke der Linie U2 werden von Sonntagabend bis Montagfrüh keine U-Bahnen rollen.

Stellwerksarbeiten bei der U2: Am morgigen Sonntag, den 12. Juli 2026, wird der Betrieb von den Wiener Linien ab 20 Uhr für voraussichtlich fünf Stunden eingestellt.

Andere Linien fahren dafür in dichteren Intervallen

Als Ersatz fahren die Linien U1, 25, 26, 27, 6A und 92A in dichteren Intervallen. Zudem pendelt während der Sperre die Ersatzbuslinie U2E zwischen Donaumarina und Praterstern. Ab Montagfrüh läuft der Betrieb wieder normal.

Einschränkungen im Sommer auf mehreren Strecken

Fahrgäste müssen sich derzeit auf mehreren Strecken auf Einschränkungen einstellen. Neben der aktuellen U2-Sperre ist die U4 noch bis zum 3. August zwischen Schwedenplatz und Landstraße unterbrochen. Bereits am 13. Juli folgt die Sperre der U3 zwischen Hütteldorfer Straße und Westbahnhof. Auch auf der Ringstraße wird seit Dienstag gebaut, weshalb die Linien 1, 62 und die Badner Bahn umgeleitet werden.

Parallel laufende Baustellen U4: Gesperrt zwischen Schwedenplatz und Landstraße (bis 3. August).

U3: Gesperrt zwischen Hütteldorfer Straße und Westbahnhof (ab 13. Juli).

Ringstraße: Seit 7. Juli Bauarbeiten und Umleitungen bei den Linien 1, 62 und der Badner Bahn.

Auch S-Bahn-Stammstrecke gesperrt

Das Schienennetz der ÖBB ist ebenfalls betroffen: Seit Samstag ist die S-Bahn-Stammstrecke zwischen Floridsdorf und Praterstern unterbrochen. Fahrgäste können auf zwei Ersatzbuslinien ausweichen: Ein Bus fährt direkt durch, der andere bedient die Stationen dazwischen. Nach dieser Phase, die bis Anfang September läuft, folgt ab 7. September der nächste große Einschnitt: Die Stammstrecke wird zwischen Praterstern und Hauptbahnhof für 14 Monate komplett gesperrt.