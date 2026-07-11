500 Gramm Kokain und 15.000 Euro in bar: Mutmaßliche Dealer im 15. Bezirk aufgeflogen

Nachdem zwei Männer im Alter von 43 und 56 Jahren wegen des Verdachts auf Drogenhandel festgenommen wurden, stellten Ermittler bei Hausdurchsuchungen 15.000 Euro in bar, sowie 500 Gramm Kokain sicher.

Zuge eines Schwerpunktes zur Bekämpfung der Drogenkriminalität konnten Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) am Donnerstagvormittag, den 9. Juli 2026, im 15. Bezirk zwei mutmaßliche Suchtmittelhändler identifizieren, anhalten und vorläufig festnehmen.

Beide Männer (43 und 56 Jahre) in Justizanstalt eingeliefert

Im Zuge der Personsdurchsuchungen und der Durchsuchung der Wohnung eines der Tatverdächtigen wurden insgesamt 15.000 Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung und rund 500 Gramm Kokain aufgefunden und sichergestellt. Der 43-Jährige österreichische und der 56-Jährige liberianische Staatsbürger wurden nach den Bestimmungen des Suchtmittelgsetzes angezeigt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden beide Beschuldigte in eine Justizanstalt eingeliefert. Die Beantragung der Untersuchungshaft wurde in Aussicht gestellt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.07.2026 um 17:41 Uhr aktualisiert