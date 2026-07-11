Wiener Netze: Stromausfälle in der Stadt haben mit Hitze zu tun

Stromausfälle hat es in Wien in den letzten Wochen häufiger gegeben. Die Zwangspausen dauern meistens rund eine Stunde und sind im Hochsommer alles andere als lustig. Dabei spielt die Hitze eine maßgebliche Rolle.

Wenn bei über 30 Grad der Strom wegbleibt, ist das extrem unangenehm – genau das passierte in der Stadt in den vergangenen Wochen allerdings wiederholt. Diese dauern meist eine knappe Stunde. Dass die Hitze dabei eine entscheidende Rolle spielt, bestätigte Gerhard Fida von den Wiener Netzen am Samstag gegenüber dem ORF Wien.

Auch die Gasversorgung kann betroffen sein

Ein Stromausfall ist oft nicht das einzige Problem: Auch die Gasversorgung kann betroffen sein. Häufige Ursache dafür sind Beschädigungen durch Baustellen. Hinzu kommen im Sommer extreme Temperaturen von bis zu 40 Grad, die den Boden stark austrocknen lassen. Wie der Vorsitzende der Geschäftsführung der Wiener Netze in der ORF-Sendung „Wien heute“ erklärte, verliere der ausgetrocknete Boden seine Wärmeleitfähigkeit. Das führe zu einer enormen thermischen Belastung des gesamten Netzes.

Leider nicht ungewöhnlich

Laut Fida führen vor allem unentdeckte Vorschäden, die etwa bei früheren Bagger- oder Bauarbeiten entstanden sind, unter extremer Hitze zu akuten Störungen. An diesen Schwachstellen bricht das Netz dann schlichtweg auf. Für die Wiener Netze ist dieses Phänomen an heißen Tagen zwar nicht ungewöhnlich, dennoch zeigt der langjährige Durchschnitt, dass die Zahl der Ausfälle trotz der häufigeren Hitzewellen stabil geblieben ist.

„Immer noch eines der sichersten Netze in Europa“

Stromausfälle werden meist innerhalb von eineinhalb Stunden behoben. Mit einer durchschnittlichen Ausfalldauer von nur 14 Minuten pro Jahr zählt das Wiener Netz laut Fida zu den sichersten Europas. Statistisch gesehen ist ein Haushalt somit umgerechnet nur alle viereinhalb Jahre von einem Blackout betroffen. Trotzdem sei ein Ausbau der Stromnetze dringend notwendig, so Fida weiters. Der Ausbau von Sonnen- und Windenergie passiere schneller als der nötige Netzausbau. Laut ihm sollten Erneuerbare Energien in das Netz integriert werden – nicht nur aus Gründen des Klimaschutzes, sondern auch aufgrund der Resilienz.

Es wird daran gearbeitet, dass es zu keinem „Blackout“ kommt

Lokale Stromausfälle werden fälschlicherweise oft als „Mini-Blackouts“ bezeichnet – ein Begriff, den Fida zurückweist, da ein echtes Blackout immer überregional und großflächig ist. Angesprochen auf das Risiko eines solchen weitreichenden Stromausfalls in Wien betonte er, dass die Wiener Netze kontinuierlich daran arbeiten, dieses Szenario abzuwenden. „Wir sind in Wien in der Lage, dass wir das Netz von uns aus gemeinsam mit Wiener Energie auch wieder aufbauen können und hier wieder innerhalb von einigen Stunden am Netz sind und die wichtigsten Kundinnen und Kunden auch in einem Art Inselbetrieb wieder versorgen können“, sagt Fida in „Wien heute“.