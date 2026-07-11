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Foto auf 5min.at zeigt das Naturhistorische Museum in Wien
In der Wiener Innenstadt bekommt es am Sonntag bis zu 31 Grad. Dazu kommen aber auch ein paar Wolken und etwas Wind.
Wien
11/07/2026
Bis zu 31 Grad

Das Wetter am Sonntag: Ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix

Es erwartet uns ein überwiegend sonniger Tag, an dem die Wolken nur am Nachmittag zeitweise dichter werden. Der zunächst schwache Wind frischt im Tagesverlauf auf und weht lebhaft aus nördlicher Richtung.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(91 Wörter)
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Der Sonntag bringt einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken, wobei uns die Sonne die meiste Zeit erhalten bleibt. Erst am Nachmittag ziehen vorübergehend etwas dichtere Wolkenfelder durch. Während es morgens noch windstill ist, frischt der Nordwind im Tagesverlauf lebhaft auf. Dazu wird es sommerlich warm mit Höchstwerten um die 30 Grad.

Höchstwerte von bis zu 31 Grad

Phasenweise ziehen auch im Wiener Umland einige Wolken auf, vor allem am Nachmittag. Die Temperaturen erreichen 26 bis 31 Grad, in 1500m Höhe um 17 Grad.

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