75 Bäume und 2.000 Quadratmeter Grünfläche am Nelson-Mandela-Platz

Wiens jüngster Bahnhofsvorplatz ist fertig: Der Nelson-Mandela-Platz bei der Station Aspern Nord (22. Bezirk) bietet ab sofort Abkühlung durch einen Brunnen, zahlreiche Sitzgelegenheiten sowie Schatten unter 75 neuen Bäumen.

Als neuer Verkehrsknoten verbindet der Öffi-Knotenpunkt Aspern Nord die Seestadt und umliegende Stadtteile rasch mit dem Zentrum und dem Hauptbahnhof. Der Standort sichert die Mobilität in der gesamten Region und ist mit täglich zehntausenden Passagieren ein entscheidender Impulsgeber für den Pendelverkehr. Der neue Nelson-Mandela-Platz am Verkehrsknoten Aspern Nord bringt 75 Bäume, 2.000 m² Grünfläche, Sitzgelegenheiten und einen Brunnen zur Abkühlung in den 22. Bezirk.

©Stadt Wien/Christian Fürthner v.l.n.r.: Erich Pirkl, Geschäftsführer ÖBB-Immobilienmanagement GmbH, Tatjana Nikolovska, Bezirksrätin Bezirksvertretung Donaustadt, Robert Grüneis, Vorstand der Wien 3420 aspern Development AG, Gudrun Senk, technische Geschäftsführerin der Wiener Linien, Mobilitäts- und Planungsstadträtin Ulli Sima, Monika Unterholzner, stellvertretende Generaldirektorin der Wiener Stadtwerke und Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy.

„Deutliches Plus an Lebensqualität“

Ulli Sima, Mobilitäts-und Planungsstadträtin (SPÖ) dazu: „Mit Aspern Nord ist einer der wichtigsten Öffi-Knotenpunkte im Norden Wiens entstanden. Wir zeigen, wie moderne Stadtentwicklung mit attraktivem Öffi-Ausbau Hand in Hand geht. Neben U-Bahn, S-Bahn und Autobussen haben wir mit der neuen Straßenbahnlinie 27 erst kürzlich eine leistungsstarke Verbindung zwischen der Donaustadt und Floridsdorf auf Schiene gebracht. Damit wurde das Öffi-Angebot im Norden Wiens weiter ausgebaut sowie auch eine wichtige Radverbindung geschaffen. Jetzt folgt der nächste Schritt: Mit dem neuen Nelson-Mandela-Platz haben wir ein klimafittes Entrée zu diesem wichtigen Mobilitätsknoten geschaffen. Mit 75 neuen Bäumen, 2.000 m2 Grünflächen, bunten Beeten und Wasserelementen sorgen wir für ein deutliches Plus an Lebensqualität“.

„Als Bezirksvorsteher der Donaustadt freut es mich besonders, dass hier mit wachsender städtischer Infrastruktur auch der Grünraum gleichzeitig mitwächst. So kommt zur Funktionalität auch die hochwertige Aufenthaltsqualität von Anfang an hinzu. Ein Gewinn für die Donaustädter Bevölkerung und besonders für die Bewohnerinnen und Bewohner der wachsenden Seestadt!“ Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (SPÖ)

Aspern Nord: Zentraler Öffi-Knotenpunkt

Die Seestadt Aspern wächst auf über 25.000 Bewohner und 20.000 Arbeitsplätze an. Das Fundament dafür ist der Verkehrsknoten Aspern Nord: Neben U2, Tram 27, Bussen und S-Bahn bietet er schnelle Regionalexpress-Verbindungen. In nur 15 Minuten geht es zum Wiener Hauptbahnhof, in 41 Minuten direkt nach Bratislava. Aspern Nord ist damit weit mehr als ein lokaler Halt – er ist ein entscheidender Standortfaktor und das Tor zum Marchfeld an der Achse Wien–Bratislava.