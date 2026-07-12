„Rollende Engel“ bringen die schwerkranke Annika (24) zu Helene Fischer

Vor einer Woche stand noch nicht fest, ob sich der Zustand der schwerkranken Annika (24) soweit stabilisieren würde. Doch das Schicksal meinte es gut und der Verein "Rollende Engel" konnte ihr einen letzten Herzenswunsch erfüllen.

Noch vor wenigen Tagen schien die Welt für die 24-jährige Annika stillzustehen. Schwer erkrankt, intubiert und künstlich beatmet lag sie auf der Intensivstation, während die Hoffnung auf ihren großen Traum von Stunde zu Stunde kleiner wurde. Doch das medizinische Team gab nicht auf. Mit unermüdlichem Einsatz kämpften die Ärzte um ihre Stabilität – und schafften das Wunder: Annikas Zustand verbesserte sich so weit, dass die geplante Wunscherfüllung plötzlich in greifbare Nähe rückte.

Allergrößter Wunsch: Schlager-Star Helene Fischer einmal persönlich treffen

Als die Nachricht die Rollenden Engel erreichte, gab es im Team kein Zögern. Für alle war sofort klar: Wenn diese Fahrt stattfindet, dann wird ganz viel Herzblut hineingesteckt. Der große Tag begann direkt am Krankenbett. Das Team holte Annika ab und bettete sie behutsam in den „Wünschewagen“. Die Anspannung der letzten Tage wich im Sanitätskraftwagen schnell einer tiefen Vorfreude, die sich noch auf den ersten Kilometern der Fahrt in pure Emotion verwandelte.

Persönliche Videobotschaft für Annika bereits auf der Hinfahrt

Das Team überreichte Annika ein Smartphone – auf dem Bildschirm erschien Melanie, die persönliche Visagistin von Helene Fischer, mit einer ganz privaten Videobotschaft. In diesem Moment schossen Annika die Tränen in die Augen. Das Zittern in ihren Händen und der ungläubige Blick zeigten, dass sie es jetzt erst wirklich begriff: Dieser besondere Tag, ihr ganz persönliches Abenteuer, hatte soeben begonnen.

©Facebook/Rollende Engel Die „Rollenden Engel“ und Annika beim Konzert in Wien. ©Facebook/Rollende Engel Die Ärzte und Pfleger gaben alles dafür, dass sich Annikas Zustand für den Ausflug stabilisiert. ©Facebook/Rollende Engel Annika genoss das Helene Fischer-Konzert in vollen Zügen.

Backstage wartete Helene bereits auf die 24-Jährige

Nach einer zähen Fahrt durch den dichten Wiener Verkehr öffneten sich schließlich die Tore zum Stadiongelände. Der Wünschewagen rollte direkt in den Backstage-Bereich – dorthin, wo Helene Fischer bereits auf die 24-Jährige wartete. Ohne Berührungsängste und mit großer Herzlichkeit ging der Star auf die schwerkranke junge Frau zu. In den folgenden Minuten schien für Annika die Zeit stillzustehen.

Es wurde geredet, gelacht und Fotos für die Ewigkeit entstanden

Es wurde gemeinsam geredet, herzlich gelacht und Erinnerungsfotos geschossen, die diesen Moment für immer festhalten sollten. Für diese kostbare Zeit rückten die Schläuche, die Monitore und die schwere Diagnose komplett in den Hintergrund. Was blieb, war eine Atmosphäre voller Wärme und tiefer Menschlichkeit, die alle im Raum zu Tränen rührte.

Zurück auf der Intensivstation erzählte Annika ihre Geschichte voller Euphorie

Mit leuchtenden Augen und voller Euphorie teilte sie ihre Erlebnisse mit den Krankenschwestern und Ärzten, während sie dem Team der Rollenden Engel immer wieder voller Dankbarkeit die Hand drückte. Genau für diese Augenblicke wurde der Verein ins Leben gerufen. Es sind Momente, die weit über den Tag hinausreichen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.07.2026 um 12:27 Uhr aktualisiert