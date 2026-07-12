Burschengruppe attackiert Ehepaar in Wien: 53-Jähriger schwerverletzt im Spital

Brutale Attacke im Wiener Bezirk Favoriten: Drei Jugendliche haben am Freitagabend ein Ehepaar erst wüst beschimpft und anschließend zusammengeschlagen. Ein 53-jähriger Mann wurde dabei schwer verletzt.

Der 53-Jährige wurde durch einen Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt und mit schweren Verletzungen in ein Spital gebracht.

Der 53-Jährige wurde durch einen Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt und mit schweren Verletzungen in ein Spital gebracht.

Am Freitag, dem 10. Juli 2026, sollen drei Jugendliche abends in der Filmteichstraße in Wien-Favoriten ein Ehepaar zunächst beleidigt und anschließend körperlich attackiert haben. Die Burschen schlugen den Mann nieder und traten mehrmals mit den Füßen auf den am Boden liegenden 53-Jährigen ein. Seine 50-jährige Gattin wurde derart heftig gestoßen, dass ihre Brille dabei zu Bruch ging.

Burschen schlugen Zeugin Handy aus der Hand, flüchteten damit

Einer Zeugin, die per Mobiltelefon die Polizei verständigen wollte, schlugen die Jugendlichen das Handy aus der Hand, nahmen es an sich und flüchteten damit in unbekannte Richtung. Im Zuge eingeleiteter Sofortfahndungsmaßnahmen konnten Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten und der Polizeidiensthundeeinheit die Tatverdächtigen kurz darauf in der Nähe des Wienerbergs anhalten und vorläufig festnehmen.

53-Jähriger schwer verletzt ins Spital gebracht

Das gestohlene Mobiltelefon, das mittels einer App geortet werden konnte, wurde in einem Gebüsch aufgefunden und sichergestellt. Der 53-Jährige wurde durch einen Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt und mit schweren Verletzungen in ein Spital gebracht. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden die Beschuldigten, zwei 15-Jährige und ein 17-Jähriger, unter anderem wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung, der Sachbeschädigung und des Diebstahls auf freiem Fuß angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.07.2026 um 12:51 Uhr aktualisiert