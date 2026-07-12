Probefahrt-Diebstahl in Wien endet mit Schwerverletztem und Festnahme

In Wien-Donaustadt soll ein 17-Jähriger am gestrigen Samstag, den 11. Juli 2026, ein Auto bei Probefahrt gestohlen und einen 21-Jährigen schwer verletzt haben.

Ein 17-jähriger österreichischer Staatsbürger steht im Verdacht, gestern Abend im Zuge einer Probefahrt ein Auto gestohlen und damit einen 21-jährigen Mann angefahren und schwer verletzt zu haben. Der Tatverdächtige hatte über eine Onlineplattform Interesse an dem zum Verkauf stehenden Fahrzeug bekundet und mit dem Fahrzeugbesitzer (23 Jahre alt) eine Probefahrt vereinbart.

Bursch fordert Besitzer auf, auszusteigen und rast davon

In deren Verlauf forderte der 17-Jährige diesen auf, auszusteigen und ihn beim Einparken einzuweisen. Als der 23-Jährige dem Ersuchen nachkam und das Fahrzeug verließ, soll der Tatverdächtige plötzlich beschleunigt und mit dem Auto in unbekannte Richtung davongefahren sein.

Fahrzeug konnte lokalisiert im 22. Bezirk lokalisiert werden

Dem Fahrzeugbesitzer gelang es, den aktuellen Standort des gestohlenen Fahrzeugs zu lokalisieren und in der Nähe befindliche Bekannte zu verständigen. Als diese das Fahrzeug in der Industriestraße im 22. Bezirk wahrnahmen, betrat einer von ihnen die Fahrbahn und versuchte, den Lenker durch Handzeichen zum Anhalten zu bewegen.

21-Jähriger wurde erfasst und zu Boden geschleudert

Der Tatverdächtige soll seine Fahrt jedoch unbeirrt fortgesetzt und direkt auf einen 21-Jährigen zugesteuert haben. Dieser wurde vom Fahrzeug erfasst und zu Boden geschleudert. Er wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht.

Flüchtiger Lenker konnte aufgehalten und festgenommen werden

Der Lenker flüchtete in unbekannte Richtung. Alarmierte Beamte des Stadtpolizeikommandos Donaustadt konnten den 17-Jährigen jedoch kurz darauf anhalten und vorläufig festnehmen, er befindet sich in polizeilichem Gewahrsam. Im Zuge der ersten Erhebungen stellte sich heraus, dass er keine gültige Lenkberechtigung besitzt. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, hat die Ermittlungen übernommen.