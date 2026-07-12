Sohn bedroht Mutter – Spürhündin „Karla“ findet illegales Waffenlager

Großeinsatz der Cobra in Wien-Innere Stadt: Nach einer brutalen Drohung gegen seine 64-jährige Mutter wurde gestern ein 36-jähriger Mann festgenommen. Bei ihm wurden zudem nicht registrierte Schusswaffen gefunden.

Die Einsatzkräfte wurden durch Beamte der Direktion für Spezialeinheiten, dem Einsatzkommando Cobra sowie eine Spürhündin namens "Karla" unterstützt.

Die Einsatzkräfte wurden durch Beamte der Direktion für Spezialeinheiten, dem Einsatzkommando Cobra sowie eine Spürhündin namens "Karla" unterstützt.

Ein 36-jähriger Mann steht im Verdacht, gestern, am 11. Juli 2026, gegen Nachmittag seine Mutter in deren Wohnung im 1. Bezirk körperlich attackiert und mit dem Umbringen bedroht zu haben. Die 64-Jährige wurde nach notfallmedizinischer Versorgung durch einen Rettungsdienst in häusliche Pflege entlassen.

In der Vergangenheit kam es wohl immer wieder zu gewalttätigen Übergriffen

Gegenüber alarmierten Beamten des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt gab die Frau an, dass es in der Vergangenheit wiederholt zu Drohungen und Gewaltanwendungen durch ihren Sohn gekommen sei. Aufgrund von Hinweisen, wonach der 36-Jährige im Besitz möglicherweise nicht registrierter Schusswaffen sein soll, ordnete die Staatsanwaltschaft Wien Hausdurchsuchungen an beiden Wohnadressen an.

Polizeihündin „Karla“ im Einsatz: Mehrere nicht registrierte Schusswaffen gefunden

Die Einsatzkräfte wurden dabei durch Beamte der Direktion für Spezialeinheiten/ Einsatzkommando Cobra sowie eine Spürhündin namens „Karla“ der Polizeidiensthundeeinheit unterstützt. Im Zuge der Durchsuchungen wurden mehrere nicht registrierte Schusswaffen, darunter auch Langwaffen, sowie eine große Menge Munition aufgefunden und sichergestellt. Waffen und Munition waren teilweise offen zugänglich,

teilweise versteckt gelagert worden.

Betretungs-und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot ausgesprochen

Gegen den 36-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wurde vorläufig festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt eingeliefert. Gegen ihn wurden unter anderem Anzeigen wegen des Verdachts der fortgesetzten Gewaltausübung, der gefährlichen Drohung und nach den Bestimmungen des Waffengesetzes erstattet.