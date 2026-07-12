Zu teuer, zu skurril? Ärger um Fitnessgeräte auf dem Friedhof Meidling

Die Fitnessgeräte auf dem Meidlinger Friedhof sorgen weiter für Wirbel. Erst empörten sich ÖVP und FPÖ über das kuriose Projekt, jetzt geraten die öffentlich gewordenen Kosten in die Kritik.

Der Friedhof Meidling im 12. Wiener Gemeindebezirk dient nicht mehr nur als Ruhestätte, sondern auch als Erholungsgebiete und Fitnessparcours. Das aktuelle Vorzeigeprojekt startete vor einem Monat: Es wurden neben der neuen Infrastruktur noch 140 Bäume gepflanzt – und auch Bewegungsangebote vorgestellt. Nach neuerlicher Kritik an diesen Fitnessgeräten reagieren nun die Wiener Stadtwerke und legen die Zahlen offen.

11.110 Euro für Geräte

Sie sorgen weiterhin für politischen Zündstoff durch ÖVP und FPÖ. Wie die „Kronen Zeitung“ am Sonntag berichtete, belaufen sich die Gesamtkosten für das Projekt auf mehr als 35.000 Euro. Diese Summe floss neben den Sportgeräten auch in ein „Plauderbankerl“, einen neuen Spazierweg und weitere Umbauten. Auf Nachfrage des ORF Wien schlüsselten die Stadtwerke jetzt die Ausgaben auf: Für die drei Fitnessgeräte – primär ein Mobilitäts- und Gleichgewichtstraining für Seniorinnen – wurden demnach 11.110 Euro fällig.

Restliches Geld für Bäume, Sträucher, Pflanzen und Urnengräber

Weitere 13.500 Euro flossen in die Gestaltung eines Friedhofswäldchens mit 140 Bäumen, Sträuchern und Pflanzen. Die neuen Urnengräber schlugen mit rund 8.500 Euro zu Buche, während für drei „Plauderbankerl“ rund 2.000 Euro anfielen.

ÖVP-Gemeinderat Lorenz Mayer: „Friedhöfe dürfen nicht zu Freizeitflächen umfunktioniert werden“

Der Meidlinger Bezirksparteiobmann und Gemeinderat Lorenz Mayer (ÖVP) spart nicht mit Kritik an dem Projekt: „Immer mehr Menschen können diese Entscheidung nicht nachvollziehen. Statt Steuergeld für fragwürdige Prestigeprojekte auszugeben, sollte sich die Stadt auf ihre Kernaufgaben konzentrieren und den würdevollen Charakter unserer Friedhöfe bewahren. Friedhöfe dürfen nicht schrittweise zu Freizeitflächen umfunktioniert werden. Sie müssen Orte der Erinnerung und des respektvollen Gedenkens bleiben.“

Thema beschäftigt auch Landtag

Das Projekt war Ende Juni auch Thema im Wiener Landtag. Stadtrat Peter Hacker (SPÖ) verteidigte die Pläne mit Verweis auf sinkende Begräbniszahlen. Da Friedhöfe europaweit zunehmend für andere Aktivitäten genutzt werden – von Führungen bis zu Silent Discos –, sei ein Umdenken bei den Flächen sinnvoll.