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/ ©Stadt Wien / Feuerwehr
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt das Trümmerfeld nach der Gasexplosion.
Nach der Explosion war das Haus in Wien Floridsdorf nur noch ein Trümmerfeld.
Wien, 21. Bezirk
12/07/2026
Traurige Gewissheit

Drama um Altersheim-Umzug: 93-Jähriger stirbt nach Hausexplosion

Der Pensionist, der am vergangenen Wochenende in Wien eine Hausexplosion verursacht haben soll, ist jetzt seinen schweren Verletzungen erlegen. Als Auslöser der Tat gilt ein Streit über seinen Einzug in ein Altersheim.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(145 Wörter)
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Hinter der Katastrophe steht offenbar die tiefe Verzweiflung eines Mannes, der sein gewohntes Leben in Wien Floridsdorf nicht aufgeben wollte. Wie die „Krone“ berichtete, hatte der Pensionist gegenüber Nachbarn wiederholt betont, unter keinen Umständen aus seinem geliebten Zuhause ausziehen zu wollen.

93-Jähriger soll Gasexplosion selbst herbeigeführt haben

Als der ungeliebte Umzug wohl unausweichlich schien, soll der Pensionist die Gasexplosion selbst herbeigeführt haben. Nach der Detonation am vergangenen Sonntag bot sich den Einsatzkräften ein Bild der Verwüstung: Diese mussten den Schwerstverletzten aus den Trümmern des komplett zerstörten Hauses bergen. Im Krankenhaus kämpften Ärzte seitdem um das Leben des Mannes und versetzten diesen in einen künstlichen Tiefschlaf. Am Sonntagabend, dem 12. Juli 2026, folgte dann die traurige Gewissheit: Wie der ORF Wien zuerst berichtete, erlag der Pensionist seinen schweren Verletzungen.

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