Die neue Woche startet ausgesprochen sonnig und heiß

Der Sommer legt noch eine Schippe drauf: Uns erwartet ein ausgesprochen sonniger und heißer Tag. Die Sonne behält fast durchweg die Oberhand, während sich zwischendurch nur harmlose, lockere Wolkenfelder am Himmel zeigen.

Der Hochsommer nimmt weiter Fahrt auf. Den Großteil des Tages brennt die Sonne ungehindert vom Himmel, nur zeitweise unterbrochen von einer leichten Wolkendecke. Ein mäßig bis lebhaft auffrischender Nordwind bringt zwar etwas Bewegung in die Luft, kann gegen die aufkommende Hitze aber wenig ausrichten: Das Thermometer knackt mühelos die 30-Grad-Marke und steigt auf heiße 32 Grad.

Auch in Niederösterreich hochsommerlich heiß

Im Waldviertel sowie in den Regionen vom Weinviertel bis hinunter zur Buckligen Welt weht ein meist mäßiger, stellenweise auch lebhafter Wind aus Norden. Davon unbeeindruckt legen die Temperaturen spürbar zu: Die Höchstwerte klettern auf sommerliche 26 bis 32 Grad. Auch in den höheren Lagen wird es spürbar wärmer; auf 1500 Metern Höhe werden bis zu 21 Grad erreicht.