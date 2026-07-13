Jubiläumserfolg: 28.700 Popkultur- und Gaming-Fans stürmten das Austria Center

28.700 Gaming-, E-Sport sowie Fans des analogen Spielvergnügens und der Popkultur pilgerten zum fünfjährigen Jubiläum des Esports Festivals und des seit drei Jahren gleichzeitig ebenfalls stattfindenden Spielefest Wien. Die erstmals ohne Hauptsponsor stattfindende Veranstaltung begeisterte jedoch nicht nur mit den E-Sport Highlights „Österreich gegen Deutschland” in League of Legends, Eintracht Spandau gegen G2 Nord, einer Spielrunde Fortnite gegen den amtierenden Fortnite Weltmeister vic0 oder dem Location Reveal für die neueste Manhunt Staffel, sondern bot beim analog orientierten Spielefest Wien ein einzigartiges Erlebnis für die ganze Familie und alle Fans der klassischen Brettspielkultur.

Mix kam bestens an

„Das Esports Festival und Spielefest haben heuer erneut bewiesen, dass der Mix aus analogem Brettspielspaß, digitaler E-Sport- und Gaming Action sowie einem abwechslungsreichen Programm mit Festivalcharacter bestens ankommt. Mit unserem Kombi-Event sind wir inzwischen zu einem der bedeutendsten europäischen Veranstaltungen der Spielebranche – sowohl digital als auch analog – geworden. Die familiäre, community-nahe und ungezwungene Atmosphäre macht das Esports Festival und Spielefest so besonders und einzigartig”, sagt Manuel Haselberger, Organisator des Esports Festivals. Beide Veranstaltungen fanden erneut als Kombi-Event statt, denn der Eintrittspreis inkludierte unbeschränkten Zugang zu allen Bereichen. Einerseits zum digital orientierten Esports Festival, zur analogen Schwesterveranstaltung, dem Spielefest Wien sowie auch zum Food Festival auf dem Vorplatz des ACV.

Volle Säle bei Gaming- und E-Sport Highlights

Auf der moderierten E-Sport Mainstage zeigten erneut einige der besten E-Sportler aus dem DACH-Raum ihr Können. Bei dem erstmals ausgetragenen „Österreich gegen Deutschland” in League of Legends setzte sich die Deutsche Mannschaft mit 2:0 durch. Das Freundschaftsspiel diente dabei als Vorbereitung auf den bevorstehenden Esports Nations Cup (ENC) vom 2. bis 29. November 2026 in Riyadh (Saudi-Arabien), der mit insgesamt 20 Millionen US-Dollar Preisgeld dotiert ist. Für einen ebenfalls voll besetzen Saal sorgte das Match der zwei besten deutschsprachigen League of Legends Teams, Eintracht Spandau gegen G2Nord, das Eintracht Spandau verdient für sich entscheiden konnte.

©Esports Festival / Max Slovencik | Das E-Sports Festival… ©Esports Festival / Max Slovencik | …kam toll… ©Esports Festival / Max Slovencik | …an.

Spiele zum ausprobieren

Aber nicht nur Freunde des digitalen Entertainments kamen am Wochenende auf ihre Kosten. Auch das Spielefest hat erneut für ein abwechslungsreiches Wochenende für die ganze Familie, von jung bis alt, gesorgt. Knapp 2.000 Spieltische verwandelten heuer gleich vier Ebenen in ein Paradies für analoge Brettspiel-Enthusiasten. In Österreichs größter Spielothek konnten die Besucher:innen Brettspiel-Neuheiten als auch bekannte Klassiker aus knapp 5.000 Exemplaren kostenfrei und ungezwungen live vor Ort direkt selbst erleben und ausprobieren. In der Merch-Zone und an den Verkaufsständen von Thalia konnte zu exklusiven Messeangeboten das Lieblingsspiel auch direkt gekauft oder um ein Add-On erweitert und mit nach Hause genommen werden. Am Spielefest Wien präsentierten sich zahlreiche Spieleverlage, Wiener Spieleclubs und Vereine aus dem deutschsprachigen Raum. Auch Prototypen von unabhängigen Spieleautoren, Indie-Spiele und die ein oder andere bisher unbekannte Neuheit konnten bei den Ständen entdeckt werden. Erneut Teil der Veranstaltung waren eigene Bereiche für Tabletop Games wie Warhammer 40K Super Major, eigens veranstaltete analoge Spiel-Turniere oder ein heuer deutlich vergrößerter Trading Card Bereich für Games wie Magic: The Gathering und Disney Lorcana im gänzlich geöffneten Untergeschoss.

Cosplay Village, Artist Alley und vieles mehr

Das Programm bot mit seinen 250 Ausstellern erneut viele weitere Highlights, die wohl jeden Spiele- und Popkultur-Fan abgeholt haben: Arcade & Retro Gaming, bunte Cosplay Kostüme im Cosplay Village, Cosplay Catwalks, Ausstellungen von sogenannten „Prop-Makern“, eine Artist Alley, Lasertag, Hüpfburgen, Arts & Craft Workshop Stationen sowie auch Spielbereiche für Kleinkinder. Als großes Community Highlight wurde der Location-Reveal des österreichischen Erfolgs-YouTube Formates Manhunt live vor Publikum verraten (Sigon, Vietnam). Außerdem erhielten die Festival-Gäste am Stand von Red Bull Reshuffle bereits einen Vorgeschmack auf das am 15. August ebenfalls im ACV stattfindende Fortnite-Mega-Event im Austria Center mit 40 professionellen E-Sport Profis.