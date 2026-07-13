Mit Waffe zum Bankomaten gezwungen: Polizei jagt diese zwei Räuber

Zwei bislang unbekannte Männer stehen im Verdacht, am 15. Mai 2026 gegen 18.45 Uhr einen damals 16-jährigen Jugendlichen am Schubertring, Wiener 1. Bezirk, bedroht und beraubt zu haben.

Die beiden Tatverdächtigen teilten dem Jugendlichen mit, eine Schusswaffe bei sich zu haben, wobei einer der Männer den Griff einer Pistole zeigte. In weiterer Folge zwangen sie den 16-Jährigen, bei einem Bankomaten 200 Euro abzuheben und ihnen das Bargeld auszuhändigen. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen mit dem Geld.

Fotos wurden veröffentlicht

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt Wien, Gruppe Schalek, übernahm die weiteren Ermittlungen. Im Zuge dieser konnten Fotos der beiden Tatverdächtigen aus einer Überwachungskamera gesichert werden. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien ersucht die Landespolizeidirektion Wien nun um die mediale Veröffentlichung der Fotos.

Täzerbeschreibung: 175-180 cm groß

schlanke Statur

mittelkurze schwarze Haare

sprachen Deutsch mit Akzent

bekleidet mit: blaue Hose, schwarze Jacke

Zusatz: einer der beiden Tatverdächtigen hatte einen roten Bart, der andere hatte keinen Bart

maskiert nach der Tat auf der Flucht mit einer FFP2 Maske

bewaffnet mit einer Faustfeuerwaffe (vermutlich Pistole)

