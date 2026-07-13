Nach Tor-Jubel: Mann zerkratzt Polizeiauto mit Messer und verletzt Beamten

Im dritten Wiener Gemeindebezirk kam es gegen 1.15 Uhr nachts auf der Landstraße zu skurrilen Szenen. Nachdem ein Mann über ein Tor im Fußball jubelte, zerkratzte er danach ein Polizeiauto. Auch ein Beamter wurde leicht verletzt.

Polizisten der Polizeiinspektion Juchgasse nahmen in der Nacht auf Sonntag einen 53-jährigen österreichischen Staatsbürger fest, nachdem dieser einen vor der Polizeiinspektion abgestellten Funkwagen mit einem Messer zerkratzt hatte. Zuvor hatten die Beamten den Mann bereits beanstandet, da er vor einem Lokal unweit der Polizeiinspektion lautstark herumgeschrien hatte.

Beamten beschimpft

Gegenüber den Polizisten gab der 53-Jährige an, ein im Lokal übertragenes Fußballspiel verfolgt und über ein Tor gejubelt zu haben. Im Zuge der Amtshandlung verhielt sich der Mann aggressiv und beschimpfte die Beamten, teilt die Wiener Polizei mit. Er wurde unter anderem wegen aggressiven Verhaltens, Lärmerregung und Anstandsverletzung angezeigt.

Polizist leicht verletzt

Im Zuge der Überstellung in den Arrest trat der 53-Jährige unvermittelt mehrmals gegen einen Polizisten und verletzte diesen leicht. Der Festgenommene wurde daraufhin zusätzlich wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt und der schweren Körperverletzung angezeigt.