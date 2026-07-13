Schlag gegen Drogenszene in Wien: Rund 70 Kilo Marihuana sichergestellt

Bei zwei Einsätzen in Wien konnten Ermittler der EGS insgesamt fünf mutmaßliche Suchtmittelhändler festnehmen. Dabei stellten die Polizisten große Mengen an Drogen sowie Bargeld sicher.

Polizisten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) gelang es im Rahmen zweier Amtshandlungen im April und Mai 2026 insgesamt fünf mutmaßliche Suchtmitteldealer festzunehmen sowie eine erheblichen Menge Suchtmittel und Bargeld sicherzustellen.

Suchtmittel sichergestellt: Fünf Festnahmen in Wien

Am 25. April 2026 beobachteten Beamte im Zuge einer Streifentätigkeit im 15. Bezirk die Übergabe einer Tragetasche zwischen einem 27-jährigen montenegrinischen Staatsangehörigen und einem 26-jährigen libyschen Staatsangehörigen. Kurz darauf traf der 26-Jährige mit einem 27-jährigen algerischen Staatsangehörigen zusammen. Die beiden Männer wurden angehalten, noch bevor sie ein Taxi besteigen konnten. In der Tragetasche befanden sich rund 1,1 Kilogramm Marihuana. Bei dem 26-jährigen libyschen Staatsangehörigen wurden zudem rund 1,4 Gramm Kokain, Bargeld sowie ein Pfefferspray sichergestellt. Beim 27-jährigen algerischen Staatsangehörigen wurde ebenfalls Bargeld sichergestellt.

©LPD Wien

Im Zuge der weiteren Amtshandlung wurde der 27-jährige montenegrinische Staatsangehörige in einem Wohnhaus im 15. Bezirk festgenommen. In seiner Wohnung stellten die Beamten rund 68,9 Kilogramm Marihuana sowie rund 3.000 Euro Bargeld sicher. Am 10. Mai 2026 beobachteten die Beamten der EGS in der U-Bahn Station „Kardinal-Nagl-Platz“ eine weitere Suchtgiftübergabe. Ein 49-jähriger serbischer Staatsangehöriger übergab dabei einem 28 jährigen serbischen Staatsangehörigen ein Sackerl. Beide Tatverdächtigen wurden unmittelbar danach festgenommen. Dabei wurden zunächst rund 152 Gramm Kokain sowie Bargeld sichergestellt. Bei den anschließenden Wohnungsdurchsuchungen fanden die Beamten weitere rund 6,7 Kilogramm Kokain sowie geringe Mengen Marihuana. Während der Amtshandlung wurde festgestellt, dass die Eingangstüre einer der durchsuchten Wohnungen aufgebrochen worden war. Es besteht der Verdacht, dass bislang unbekannte Täter versucht hatten, die zuvor sicherge- stellten Suchtmittel an sich zu nehmen. Die diesbezüglichen Ermittlungen dauern an. Staatsanwaltschaft Wien wurden alle fünf Tatverdächtigen in eine Justizanstalt gebracht.