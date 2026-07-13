Erfolgloses Versteck: Polizei ertappt 14-jährigen Restaurant-Einbrecher unter Auto

Mit Sturmhauben maskiert sollen zwei Jugendliche in der Nacht auf Sonntag zunächst versucht haben, in ein Blumengeschäft in Wien-Neubau einzubrechen.

Im Zuge der Fahndung entdeckten Polizisten den mutmaßlichen Einbrecher, einen 14-jährigen afghanischen Staatsangehörigen, in der Bartensteingasse, der sich unter einem geparkten Auto versteckt hatte.

Im Zuge der Fahndung entdeckten Polizisten den mutmaßlichen Einbrecher, einen 14-jährigen afghanischen Staatsangehörigen, in der Bartensteingasse, der sich unter einem geparkten Auto versteckt hatte.

Wenig später sollen die beiden Tatverdächtigen in ein Restaurant in Wien-Josefstadt eingebrochen sein. Polizisten der Polizeiinspektion Boltzmanngasse nahmen im Inneren des Lokals eine Person mit einer Taschenlampe wahr. Als der Tatverdächtige die Beamten bemerkte, flüchtete er über den Innenhof.

14-Jähriger versteckte sich unter Auto

Daraufhin wurde eine großangelegte Fahndung eingeleitet, an der Kräfte der Stadtpolizeikommandos Innere Stadt, Josefstadt und Ottakring sowie der WEGA und der Polizeidiensthundeeinheit Wien beteiligt waren. Im Zuge der Fahndung entdeckten Polizisten den mutmaßlichen Einbrecher, einen 14-jährigen afghanischen Staatsangehörigen, in der Bartensteingasse, der sich unter einem geparkten Auto versteckt hatte.

Jugendlicher wurde festgenommen

Der Jugendliche wurde festgenommen. Bei ihm stellten die Beamten eine Sturmhaube, rund 30 Euro Münzgeld sowie einen Schraubenzieher sicher. Darüber hinaus wurden zwei E-Mofas sichergestellt, die vermutlich als Fluchtfahrzeuge dienen sollten. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.