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Bild auf 5min.at zeigt einen ÖAMTC-Hubschrauber
Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Mann mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 2 in das Landesklinikum Amstetten geflogen.
Yspertal
13/07/2026
Unfall

Acht Meter in die Tiefe gestürzt: Bauarbeiter bei Dacharbeiten schwer verletzt

Ein 37-jähriger Zimmerer aus dem Bezirk Melk führte am 11. Juli 2026 beim Neubau eines Einfamilienhauses im Gemeindegebiet von Yspertal Arbeiten am Dachstuhl durch. Danng eschah das Unglück.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(65 Wörter)
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Er dürfte gegen 11.10 Uhr auf ein überstehendes Brett getreten und etwa acht Meter vom Dach gestürzt sein. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Mann mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 2 in das Landesklinikum Amstetten geflogen. Das zuständige Arbeitsinspektorat wurde vom Arbeitsunfall in Kenntnis gesetzt.

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