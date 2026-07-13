Acht Meter in die Tiefe gestürzt: Bauarbeiter bei Dacharbeiten schwer verletzt

Ein 37-jähriger Zimmerer aus dem Bezirk Melk führte am 11. Juli 2026 beim Neubau eines Einfamilienhauses im Gemeindegebiet von Yspertal Arbeiten am Dachstuhl durch. Danng eschah das Unglück.

Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Mann mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 2 in das Landesklinikum Amstetten geflogen.

Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Mann mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 2 in das Landesklinikum Amstetten geflogen.

Er dürfte gegen 11.10 Uhr auf ein überstehendes Brett getreten und etwa acht Meter vom Dach gestürzt sein. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Mann mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 2 in das Landesklinikum Amstetten geflogen. Das zuständige Arbeitsinspektorat wurde vom Arbeitsunfall in Kenntnis gesetzt.