Attacke auf ein Gymnasium: Täter verwüsten Laufbahn und Schuleingang

Im BRG Horn gab es seit 24. Juni Ermittlungen aufgrund von Sachbeschädigungen. Es wir dum Hinweise gebeten.

Bedienstete der Polizeiinspektion Horn führen seit dem 24. Juni 2026 Erhebungen nach zwei Vorfällen von Sachbeschädigung und Verhetzung im Bereich des Bundesrealgymnasiums (BRG) Horn. Der erste Vorfall ereignete sich in der Nacht von Dienstag, 23. Juni 2026, auf Mittwoch, 24. Juni 2026, im Bereich des Haupteinganges der Schule.

„Finger weg von Kindern“

Bislang unbekannte Täter sprühten mittels Graffiti den Schriftzug „Finger weg von Kindern“ unmittelbar neben eine gehisste Regenbogenfahne auf den Asphalt des Eingangsbereichs. Zudem wurden mehrere A4-Zettel und Zeitungsartikel an die Glasscheibe des Schuleingangs geklebt, auf denen Personen der LGBTQ+-Bewegung pauschal diffamiert wurden. Nur wenige Tage später kam es zu einer weiteren, schweren Sachbeschädigung auf dem Schulgelände. In der Nacht von Montag, den 29. Juni 2026, auf Dienstag, den 30. Juni 2026, brachte eine unbekannter Täterschaft unter mutmaßlicher Verwendung von weißer Dispersionsfarbe und einer Farbwalze einen großflächigen, rund 40×3 Meter großen und verhetzenden Schriftzug direkt auf dem Belag der Laufbahn auf.

©LPD NÖ | Die Bilder zeigen die Sachbeschädigung. ©LPD NÖ ©LPD NÖ

Sehr hoher Schaden

Aufgrund der engen zeitlichen und örtlichen Nähe gehen die Kriminalisten von einem direkten Zusammenhang und derselben, bislang unbekannten Täterschaft aus. Der verursachte Sachschaden ist erheblich und wird mit einer Summe zwischen 40.000 und 50.000 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise, die zur Ausforschung der Täterschaft führen und auch vertraulich behandelt werden, werden an die Polizeiinspektion Horn unter der Telefonnummer 059133-3430 erbeten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.07.2026 um 13:00 Uhr aktualisiert