46 frischgebackene Fachkräfte bei den Wiener Netzen

Erfolgreicher Abschluss bei den Wiener Netzen: 46 Frauen und Männer haben ihre Ausbildung in den Bereichen Elektrotechnik, Installations- und Gebäudetechnik sowie Büromanagement abgeschlossen.

Großer Grund zum Feiern bei den Wiener Netzen: Zum Ende des Lehrjahres 2025/26 haben insgesamt 46 Absolventinnen und Absolventen ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Die Bilanz der Lehrabschlussprüfungen kann sich sehen lassen: Neben 11 bestandenen Prüfungen verbucht der Energienetzbetreiber 12 gute Erfolge und gleich 12 Auszeichnungen. Die Jugendlichen wurden in den zukunftsträchtigen Berufen Elektrotechnik, Installations- und Gebäudetechnik sowie Büromanagement ausgebildet.

Zusätzlich zu den Jugendlichen haben auch 11 Erwachsene ihre Prüfungen abgelegt

Zusätzlich zu den regulären Lehrlingen haben auch 11 Erwachsene über ein Programm des Wiener Arbeitnehmer-Förderungsfonds (waff) ihre Facharbeiterintensivausbildung im Bereich Installations- und Gebäudetechnik erfolgreich beendet. Für alle 46 Absolventinnen und Absolventen zahlt sich der Einsatz doppelt aus: Sie werden direkt im Anschluss an ihre Ausbildung in ein festes Arbeitsverhältnis übernommen und verstärken ab sofort das Team der Wiener Netze.

©Wiener Netze/Manfred Tucherl Alle Absolventen bekommen fixe Arbeitsplätze.

Fachkräfte für die Energiewende

„Gut ausgebildete Mitarbeiter sind die Grundlage für eine sichere und zukunftsfitte Infrastruktur. Deshalb setzen wir auf eine hochwertige Lehrausbildung und bieten unseren Nachwuchskräften vielfältige Möglichkeiten, sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln“, betont Gerhard Fida, Vorsitzender der Geschäftsführung der Wiener Netze.

„Der positive Abschluss der Lehre ist eine Auszeichnung für den Betrieb, das heißt, wir haben unsere Lehrlinge über mehrere Jahre hinweg gut begleitet und ihnen alles beigebracht, um bestmöglich in die Arbeitswelt zu starten“ Martin Hutter, Abteilungsleiter für Aus-und Weiterbildung, Wiener Netze

Über die Wiener Netze

Die Wiener Netze sind Österreichs größter Kombinetzbetreiber – sie bringen Strom, Gas, Fernwärme und Glasfaser-Telekommunikation dorthin, wo sie gebraucht werden. Investitionen von mehr als 490 Millionen Euro jährlich fließen in die Instandhaltung und den Ausbau der Netze. Mehr als 2 Millionen KundInnen in Wien, Teilen Niederösterreichs und des Burgenlands profitieren von höchster Versorgungsqualität. Die Wiener Netze sind ein Unternehmen der Wiener Stadtwerke-Gruppe, dem bedeutendsten Infrastrukturdienstleister im Großraum Wien.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.07.2026 um 14:27 Uhr aktualisiert