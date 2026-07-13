Karner bedankt sich bei DSN und Cobra: Internationaler Waffenschmuggler in Wien ausgeforscht

Die DSN hat einen 35-jährigen mutmaßlichen Waffenschmuggler ausgeforscht. Er soll in Österreich erworbenes Waffenmaterial illegal weiterverkauft und auch per Post ins Ausland versendet haben.

Der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) ist ein Schlag gegen den illegalen Waffenhandel gelungen: Am 7. Juli 2026 klickten für einen 35-jährigen Russen in Wien die Handschellen. Er wurde festgenommen, als er Griffstücke und Läufe der Marken Glock, SCT und Lone Wolf im Wert von 4.500 Euro (zahlbar in bar und Krypto) verkaufen wollte. Zuvor hatte er Waffenteile in Österreich beschafft und illegal ins Ausland verschickt. Eine von der Staatsanwaltschaft Wien angeordnete Hausdurchsuchung brachte weiteres Beweismaterial, Datenträger und Bargeld zutage.

Tatverdächtiger sitzt in U-Haft

Der Verfassungsschutz wurde bei der Festnahme von der Direktion für Spezialeinheiten, insbesondere dem Einsatzkommando Cobra, unterstützt. Der Verdächtige, der der DSN bereits bekannt war, befindet sich in Untersuchungshaft und verweigert bislang die Aussage.

Schärferes Waffengesetz zeigt Wirkung

Bis zur Waffengesetz-Novelle 2025 galt Österreich als Beschaffungsland für „nicht wesentliche“ Waffenteile wie Griffstücke und Gehäuse. Da deren Kauf legal war, wurden sie ins Ausland geschmuggelt und dort zu funktionsfähigen Schusswaffen komplettiert. Europäische Behörden stellten solche illegalen Konstruktionen in den vergangenen Jahren regelmäßig sicher. Mit der Verschärfung des Waffengesetzes (Waffengesetz-Novelle 2025) wurde diese Regelungslücke geschlossen. Griffstücke und Gehäuse gelten nun als wesentliche Waffenteile. Für den Kauf und Verkauf braucht es entsprechende waffenrechtliche Bewilligungen – der Kauf und Verkauf ist nur über Waffenhändlerinnen und Waffenhändler möglich.

Innenminister Karner bedankt sich bei DSN und Cobra

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) dazu: „Die Verschärfung des Waffengesetzes zeigt Wirkung – der illegale Waffenhandel wird massiv zurückgedrängt“. Zugleich bedankte sich der Innenminister bei allen ermittelnden Beamtinnen und Beamten der DSN und bei den Einsatzbeamtinnen und -beamten des Einsatzkommando Cobra. Dank der hochprofessionellen Polizei- und Ermittlungsarbeit sei „ein bedeutender Schlag gegen den internationalen Waffenschmuggel gelungen“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.07.2026 um 15:42 Uhr aktualisiert