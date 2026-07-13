Heute beginnt in Wien die „Kinderuni“

Die Wiener Kinderuni startet ins neue Semester. Bis zum 24. Juli haben Sieben- bis Zwölfjährige die Möglichkeit, kostenlos Uniluft zu schnuppern. Wer spontan noch mitmachen möchte, kann online nach Restplätzen suchen.

Neben Alltagsthemen wie dem Speiseplan der Römer oder der Wirkung von Küssen greift die Kinderuni Wien auch komplexe, ernste Fragen auf.

Neben Alltagsthemen wie dem Speiseplan der Römer oder der Wirkung von Küssen greift die Kinderuni Wien auch komplexe, ernste Fragen auf.

Bereits zum 24. Mal lädt die Kinderuni Wien junge Forscherinnen und Forscher zu einem abwechslungsreichen Programm ein. Unterstützt wird die Aktion von sieben Wiener Hochschulen: der Universität Wien, der TU, der BOKU, der FH Campus Wien, der MedUni, der WU und der Vetmeduni. Genau wie die „Großen“ besuchen die Kinder Vorlesungen, Seminare und Workshops. Zum feierlichen Abschluss wartet sogar eine echte Sponsion inklusive Urkundenübergabe auf die Teilnehmenden.

Alltagsthemen, aber auch komplexere Fragestellungen

Neben Alltagsthemen wie dem Speiseplan der Römer oder der Wirkung von Küssen greift die Kinderuni Wien auch komplexe, ernste Fragen auf. Die Kinder haben unter anderem die Chance, im direkten Gespräch mit einem jungen Geflüchteten mehr über dessen Schicksal zu erfahren. Zudem wird Wissen über Epilepsie und Krebs sensibel und verständlich vermittelt. Im Workshop „Krebs – eine Waffe gegen die Krankheit finden“ forschen die Kinder sogar selbst im Labor nach Gegenmitteln.

Einzelne Angebote auch für Eltern

Dabei gibt es auch vereinzelt Angebote für Erziehungsberechtigte, ebenfalls kostenlos und ohne Voranmeldung. Sie finden parallel zur Kinderuni statt. Am Campus der Uni Wien gibt es am 14. und 21. Juli jeweils von 12.00 bis 13.00 Uhr Workshops zum Thema Taschengeld. Am 21. und 22. Juli stehen jeweils um 13.00 Uhr Führungen über den Campus der Uni Wien auf dem Programm.