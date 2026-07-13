Luxusautos und dicke Hosen: Polizei macht Jagd auf Auto-Poser

In der Nacht auf Samstag nahm die Wiener Polizei in der Inneren Stadt die Autoposer-Szene ins Visier. Dabei standen vor allem Fahrer im Fokus, die mit - häufig gemieteten - PS-starken Luxuswagen protzen möchten.

Vor allem von Donnerstag bis Sonntagnacht zieht die Szene mit aufheulenden Motoren durch die Straßen, um Aufmerksamkeit zu erregen.

Vor allem von Donnerstag bis Sonntagnacht zieht die Szene mit aufheulenden Motoren durch die Straßen, um Aufmerksamkeit zu erregen.

Der Lärm zerrt an den Nerven der Nachbarschaft: Vor allem an den Wochenenden zwischen Donnerstag und Sonntag machen die Fahrer mit aufheulenden Motoren Jagd auf Aufmerksamkeit. Gegenüber dem ORF Wien bestätigte Anna Gutt von der Wiener Polizei, dass sich die Anrainer von den Autoposern schon länger in ihrer Nachtruhe gestört fühlen. Deshalb wurde in der Nacht von vom 10. auf den 11. Juli in der Rotenturmstraße im ersten Bezirk eine Schwerpunktaktion gegen die Mitglieder der Szene durchgeführt.

Es geht hauptsächlich um den absichtlich erzeugten Lärm

Die Szene fällt vor allem durch illegale Geschwindigkeiten und absichtlich erzeugten Lärm auf. Die dafür nötigen Luxusautos leihen sich die Fahrer oft nur tageweise an Wochenenden aus. Der Markt hat sich darauf eingestellt: Spezielle Vermieter, unter anderem aus der Slowakei, stellen die PS-starken Wagen genau für diesen Zweck bereit.

66 Anzeigen und 30 Organmandate in einer Nacht

Der Einsatz zeigte Wirkung: Die Beamten erstatteten 66 Anzeigen und hoben 30 Organmandate ein. Die häufigsten Delikte waren verkehrsrechtliche Vergehen sowie Fahrten unter Alkoholeinfluss.