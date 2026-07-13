Dichte Rauchwolke über achtstöckigem Gemeindebau: Wohnungsbrand in Meidling

Ein Brand in einem mehrstöckigen Gemeindebau in der Meidlinger Wolfganggasse hat am Montagabend einen Großeinsatz ausgelöst. Die Berufsfeuerwehr war mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort.

Ein Wohnungsbrand im dritten Stock eines achtstöckigen Gemeindebaus löste am Montagabend in Wien die Alarmstufe 2 aus. Wie Feuerwehrsprecher Martin Hofbauer gegenüber Medienanfragen bestätigte, rückte die Berufsfeuerwehr gegen 18 Uhr mit 15 Fahrzeugen und rund 60 Kräften aus. Bei Einsätzen in Hochhäusern sei ein solch großes Aufgebot Standard.

Anwohner wählten reihenweise den Notruf

Weil massiver Rauch in den Innenhof der Anlage zog, schlugen zahlreiche Brandmelder an und besorgte Anwohner wählten reihenweise den Notruf. Die Rauchwolke war über weite Strecken über den Dächern Wiens zu sehen. Trotz der dramatischen Kulisse handelte es sich laut Feuerwehr um einen lokal begrenzten Zimmerbrand im dritten Stock, der auf eine Wohnung beschränkt blieb. Die Einsatzkräfte, konnten das Feuer schnell eindämmen. Der Brand wurde zeitgleich per Innenangriff unter Atemschutz sowie über ein Außenrohr bekämpft und rasch unter Kontrolle gebracht.

Zwei Personen sollen dabei verletzt worden sein

Gegen 19.00 Uhr liefen vor Ort noch Nachlöscharbeiten und Kontrollen des Gebäudes. Nach ersten Informationen wurden bei dem Vorfall zwei Personen verletzt, von denen eine ins Krankenhaus transportiert werden musste. Eine offizielle Bestätigung der Berufsrettung stand zu diesem Zeitpunkt noch aus.