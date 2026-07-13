Großeinsatz in Meidling: Hochhaus-Brand fordert Verletzte

Schrecken am Nachmittag in Wien-Meidling: In einem Hochhaus in der Wolfganggasse ist ein Feuer ausgebrochen. Wegen der starken Rauchentwicklung löste die Feuerwehr Alarmstufe 2 aus. Zwei Personen wurden verletzt.

Eine Wohnung im dritten Stock war in diesem Gemeindebau im 12. Bezirk in Brand geraten.

Eine Wohnung im dritten Stock war in diesem Gemeindebau im 12. Bezirk in Brand geraten.

Am späten Nachmittag des 13. Juli 2026 brach in der Wolfganggasse im 12. Wiener Gemeindebezirk ein Brand in einer Wohnung im dritten Stock aus. Da es sich bei dem Gebäude um ein achtstöckiges Hochhaus handelt, rief die Berufsfeuerwehr Wien sofort die Alarmstufe 2 aus. Die starke Verrauchung auf der Innenseite des Hofes führte zudem dazu, dass auch in mehreren benachbarten Gebäuden die Brandmelder anschlugen.

Atemschutztrupp über das Treppenhaus zur brennenden Wohnung

Vor Ort startete die Wiener Berufsfeuerwehr sofort einen gezielten Löschangriff: Während ein Atemschutztrupp über das Treppenhaus in die Brandwohnung vordrang, verhinderte eine zweite Löschleitung im Innenhof das Übergreifen der Flammen im Außenbereich. Gleichzeitig sicherten weitere Trupps die Nachbarwohnungen und die oberen Etagen über das mittels Druckbelüftung rauchfrei gehaltene Stiegenhaus.

©Stadt Wien/Feuerwehr Eine zweite Löschleitung im Innenhof das Übergreifen der Flammen im Außenbereich.

Zwei Personen ins Spital eingeliefert

Der Brand in der Wohnung selbst konnte nach kurzer Zeit von den Einsatzkräften der

Berufsfeuerwehr Wien unter Kontrolle gebracht und in weiterer Folge abgelöscht werden. Es mussten zwei Personen von der Feuerwehr an die Rettungskräfte der Berufsrettung Wien mit der Sondereinsatzgruppe übergeben und notfallmedizinisch versorgt. Von der Berufsrettung Wien wurde anschließend eine Person in eine Klinik eingeliefert.

Brand wurde vollständig abgelöscht

Die Feuerwehrkräfte löschten den Brand in der betroffenen Wohnung vollständig ab und kontrollierten die Räume anschließend mit einer Wärmebildkamera. Letzte Glutnester wurden gezielt mit einer Kübelspritze erstickt. Zum Abschluss entrauchte die Berufsfeuerwehr alle betroffenen Bereiche des Gebäudes. Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Landeskriminalamt der Polizei übernommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.07.2026 um 21:25 Uhr aktualisiert