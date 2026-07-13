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Bild auf 5min.at zeigt Wien bei strahlendem Sonnenschein
Der Dienstag beginnt sehr sonnig und heiß, am Nachmittag wird es allmählich schwül.
Wien
13/07/2026
Bis zu 32 Grad

Erste Tageshälfte heiß und sonnig, gegen Abend kann es gewittern

Der Dienstag wird meist sonnig trotz durchziehender Wolken. Ab dem späten Nachmittag steigt im Wiener aber Umland die Schauer- und Gewittergefahr deutlich an.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(135 Wörter)
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Der Tag startet mit strahlendem Sonnenschein und hochsommerlicher Hitze, die das Thermometer am Nachmittag auf heiße 32 Grad klettern lässt. Sanfter, warmer Ostwind sorgt dabei zunächst noch für eine angenehme Brise. Im Laufe des Tages trübt sich das makellose Blau des Himmels jedoch allmählich ein, wenn ausgedehnte Wolkenfelder durchziehen.

Gegen Abend hin schwül und unbeständig: Auch Gewitter sind möglich

Zum Abend hin wird es zunehmend schwül und unbeständig: Vor allem in den späten Stunden und in der Nacht zu Mittwoch entladen sich hier und da teils kräftige Regenschauer oder Gewitter. Mit den heranziehenden Fronten frischt dann auch der Wind spürbar auf und kann am Abend in kräftigen Böen wehen.

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