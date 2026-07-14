Öffi-Knotenpunkt Aspern Nord: Klimafitter Nelson-Mandela-Platz fertiggestellt

Der neue Nelson-Mandela-Platz am Verkehrsknoten Aspern Nord ist fertig. Mit 75 Bäumen, Grünflächen und Wasserelementen schafft Wien mehr Aufenthaltsqualität und setzt auf eine klimafitte Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes.

Mit der Fertigstellung des Nelson-Mandela-Platzes ist der Verkehrsknoten Aspern Nord um einen modern gestalteten und klimafitten Bahnhofsvorplatz erweitert worden. Die neue Anlage verbindet den öffentlichen Verkehr mit mehr Grün und einer höheren Aufenthaltsqualität.

Klimafitte Gestaltung: 75 neue Bäume, 2.000 m2 Grünflächen und Wasserelemente

Vor dem Bahnhof wurden 75 Bäume gepflanzt und rund 2.000 Quadratmeter Grünflächen angelegt. Ergänzt wird der Platz durch Sitzgelegenheiten und einen Brunnen, der an heißen Tagen für Abkühlung sorgen soll. Helle Pflasterflächen sowie das sogenannte Schwammstadt-Prinzip unterstützen zudem die Anpassung an den Klimawandel. „Als Bezirksvorsteher der Donaustadt freut es mich besonders, dass hier mit wachsender städtischer Infrastruktur auch der Grünraum gleichzeitig mitwächst. So kommt zur Funktionalität auch die hochwertige Aufenthaltsqualität von Anfang an hinzu. Ein Gewinn für die Donaustädter Bevölkerung und besonders für die Bewohnerinnen und Bewohner der wachsenden Seestadt!“, so Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy.

Aspern Nord: Zentraler Öffi-Knotenpunkt

Der Platz dient als Eingang zur Seestadt Aspern und verbindet U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn sowie Buslinien an einem zentralen Mobilitätsknoten. Von dort aus bestehen unter anderem schnelle Verbindungen zum Wiener Hauptbahnhof und nach Bratislava. Mit dem Projekt setzt die Stadt Wien ihre Begrünungs- und Entsiegelungsoffensive bei Bahnhofsvorplätzen fort. Ziel ist es, öffentliche Räume klimafreundlicher zu gestalten und gleichzeitig die Aufenthaltsqualität für Pendlerinnen, Pendler und Anwohner zu erhöhen.