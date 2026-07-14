Schwer verletzt: Fußgängerin wurde von Alkolenker erwischt

Ein 36-jähriger Autofahrer war gegen 18 Uhr auf der Fischauer Gasse unterwegs, als er vor einem geschlossenen Schranken bei einer Grundstückszufahrt anhalten musste. Als der Mann sein Fahrzeug im weiteren Verlauf zurücksetzte, passierte im selben Moment eine 69-jährige Fußgängerin das Heck des Autos. Die Frau wurde vom Wagen erfasst und überrollt.

Fußgängerin wurde schwer verletzt

Die ebenfalls aus Wiener Neustadt stammende Fußgängerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Sie wurde nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort durch die Rettungskräfte in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt eingeliefert. Ein bei dem 36-jährigen Pkw-Lenker durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Die Polizeibeamten nahmen dem Mann noch vor Ort den Führerschein vorläufig ab. Er muss nun mit Anzeigen an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde sowie an die Staatsanwaltschaft rechnen.