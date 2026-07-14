Mehrere Schüsse auf Geschäft in Wien abgefeuert

Laute Schüsse ertönten am frühen Dienstagmorgen in Wien-Brigittenau. Zeugen verständigten die Polizei. Diese fand mehrere Einschusslöcher im Eingangsbereich eines Geschäftslokals.

Anrainer eines Geschäftslokals in Wien-Brigittenau wurden Dienstagfrüh durch Schüsse geweckt. Zeugen verständigten unverzüglich die Polizei. In weiterer Folge entdeckten die Beamten mehrere Einschusslöcher am Eingangsbereich eines Geschäftslokals. „Ebenso konnten mehrere Patronenhülsen aufgefunden und sichergestellt werden“, erklärt die Exekutive. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bis dato negativ. Die Ermittlungen laufen.