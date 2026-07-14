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Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Mann zielt mit einer Waffe auf sein Opfer.
Gegen 4 Uhr früh ertönten Schüsse im 20. Wiener Bezirk.
Wien-Brigittenau
14/07/2026
Ermittlungen laufen

Mehrere Schüsse auf Geschäft in Wien abgefeuert

Laute Schüsse ertönten am frühen Dienstagmorgen in Wien-Brigittenau. Zeugen verständigten die Polizei. Diese fand mehrere Einschusslöcher im Eingangsbereich eines Geschäftslokals.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(67 Wörter)
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Anrainer eines Geschäftslokals in Wien-Brigittenau wurden Dienstagfrüh durch Schüsse geweckt. Zeugen verständigten unverzüglich die Polizei. In weiterer Folge entdeckten die Beamten mehrere Einschusslöcher am Eingangsbereich eines Geschäftslokals. „Ebenso konnten mehrere Patronenhülsen aufgefunden und sichergestellt werden“, erklärt die Exekutive. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bis dato negativ. Die Ermittlungen laufen.

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