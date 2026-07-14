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Im Rahmen eines Treffens verkauften die Tatverdächtigen dem Opfer vermeintliches Feingold im Wert von mehreren tausend Euro.
Wien/16. Bezirk
14/07/2026
Fahndung

Falsches Feingold verkauft: Wiener Polizei fahndet nach zwei Betrügern

Am 13. Jänner 2026 kam es in Wien zwischen dem Opfer und zwei bislang unbekannten Männern zu einem Ankauf von vermeintlichem Feingold.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(184 Wörter)
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Im Rahmen eines Treffens verkauften die Tatverdächtigen dem Opfer vermeintliches Feingold im Wert von mehreren tausend Euro. Der Käufer wurde hierbei von einem der beiden Tatverdächtigen gezielt abgelenkt, während der zweite Tatverdächtige ein Testplättchen, das er vorgab, aus den angebotenen Metallplatten herauszuschneiden, unter den Platten verborgen hielt und dem Opfer aushändigte.

Wertlose vergoldete Metallplatte

Nachdem der Käufer dieses Teststück auf seine Echtheit prüfen ließ, händigte er den Tatverdächtigen den vereinbarten Bargeldbetrag aus. Im Nachhinein stellte sich jedoch heraus, dass es sich nicht um Feingold, sondern lediglich um eine wertlose vergoldete Metallplatte handelte. Im Verlauf der weiteren Amtshandlung konnten Lichtbilder der beiden Tatverdächtigen gesichert werden. Bei den Männern handelt es sich vermutlich um rumänische Staatsangehörige im Alter von 40–55 Jahren.

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Hinweise bitte an die Wiener Polizei

Die Wiener Polizei ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien um Veröffentlichung der Bilder. Sachdienliche Hinweise, auch vertraulich, werden an das Landeskriminalamt Außenstelle West, unter der Telefonnummer 01-31310-25800 oder 01-31310-25511 erbeten.

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