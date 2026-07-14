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/ ©BMI/Gerd Pachauer
Symbolfoto von 5min.at: Polizei verhaftet einen Mann.
In Wien wurden Polizisten von einem aggressiven Mann attackiert.
Wien/10. Bezirk
14/07/2026
Festnahme

Polizei statt Rettung: Verletzter verweigert Behandlung und leistet Widerstand

Im Zuge der Versorgung einer blutenden Kopfverletzung verhielt sich ein 28-jähriger Mann in Wien derart aggressiv, dass die Polizei hinzugezogen werden musste.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(108 Wörter)
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Auch nach dem Eintreffen der Beamten verweigerte der Mann jegliche Mitwirkung sowohl an der medizinischen Behandlung als auch an seiner Identitätsfeststellung. Plötzlich begann der 28-Jährige lautstark herumzuschreien und die einschreitenden Beamten zu beschimpfen. Da er wiederholte Abmahnungen ignorierte, wurde er festgenommen.

Er attackierte die Polizisten

Im Zuge der Festnahme leistete der Mann aktiven Widerstand und attackierte die Beamten sowohl verbal als auch körperlich. Da sich der 28-Jährige auch in weiterer Folge nicht beruhigen ließ, wurde er in eine besonders gesicherte Zelle eingeliefert. Der 28-Jährige (StA.: Österreich) wurde sowohl verwaltungsstrafrechtlich als auch strafrechtlich angezeigt.

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