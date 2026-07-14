Wo Wien still steht: Großbaustellen im Sommer 2026

Mehrere Großbaustellen bremsen uns in Wien in den Sommermonaten aus. Sowohl Öffis als auch der Autoverkehr sind betroffen - wer also im Juli und August im Stadtgebiet unterwegs ist, sollte deutlich mehr Zeit einplanen als sonst.

Die größten Einschränkungen betreffen den öffentlichen Verkehr: Die Stammstrecke der S-Bahn zwischen Floridsdorf und Praterstern ist gesperrt. Zusätzlich fahren die U3 zwischen Hütteldorfer Straße und Westbahnhof sowie die U4 zwischen dem Schwedenplatz und Landstraße vorübergehend nicht.

Mega-Baustelle am Alsergrund

Ab Mitte Juli wird der Kreuzungsbereich Währinger Straße, Alser Straße und Nußdorfer

Straße gesperrt – laut ÖAMTC eine der massivsten Auswirkungen des Sommers. Sieben

Straßenbahnlinien sind betroffen: 5, 12, 37, 38, 40, 41 und 42 werden teils umgeleitet oder

eingestellt.

Verzögerungen im Norden Wiens

Auch im Norden Wiens müssen Autofahrer viel Geduld haben. Wegen Arbeiten an der

Hochstraße ist auch die Heiligenstädter Straße zwischen Nußdorf und dem Brückenende derzeit nur eingeschränkt befahrbar. Laut ÖAMTC sind längere Verzögerungen dort jederzeit möglich. Dennoch: 5.min.at wünscht gute und sichere Fahrt!

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.07.2026 um 14:16 Uhr aktualisiert