Grüne schlagen Alarm: Airbnb-Boom in Wien außer Kontrolle

Die Wiener Grünen warnen vor einem anhaltenden Boom bei touristischen Kurzzeitvermietungen in der Stadt. Sie fordern strengere Vorgaben für Plattformen wie Airbnb und Booking.

Die Grünen fordern neben schärferen Regeln auch eine rasche Umsetzung des von der Stadt angekündigten Vermieterregisters, das ihrer Ansicht nach weiterhin fehlt. Nach Angaben der Grünen hätte das Register laut Ankündigung der Stadt noch vor den Sommerferien vorliegen sollen. Ein entsprechendes Konzept fehle jedoch weiterhin. Das auf einer EU-Verordnung basierende Register soll einen Abgleich zwischen genehmigten Unterkünften und den auf Plattformen angebotenen Objekten ermöglichen. Dadurch könne auch die Baupolizei gezielter gegen illegale Kurzzeitvermietungen vorgehen, sagte Parteichef Peter Kraus.

Bisherige Maßnahmen hätten zu keinem Erfolg geführt

Nach Ansicht der Grünen haben die von der Stadt eingeführten strengeren Regeln – etwa die Begrenzung der Kurzzeitvermietung auf 90 Tage pro Jahr – bislang kaum zu einem Rückgang geführt. Stattdessen würden zunehmend ganze Wohnhäuser oder einzelne Gebäudeteile in Beherbergungsbetriebe umgewidmet. Im Jahr 2025 seien dafür 305 Anträge gestellt worden, 132 davon seien bereits genehmigt worden, so die Grünen.

„Kniefall“ vor den Vermietungsplattformen

Klubobmann Georg Prack forderte, diese Umgehungspraxis rasch zu unterbinden. Durch die Umwidmungen gehe den Wienerinnen und Wienern wertvoller Wohnraum verloren. Die Ankündigung von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), Umwandlungen weiterhin für bis zu 20 Prozent der Wohnungen eines Gebäudes zuzulassen, bezeichnete Prack als „Kniefall“ vor den Vermietungsplattformen.

Laut den Grünen würden derzeit mehr als 14.000 Wohnungen dauerhaft als Ferienwohnungen genutzt

Die Grünen fordern, die bestehende Gesetzeslücke zu schließen. Künftig soll eine Umwidmung in Beherbergungsstätten nur mehr dort zulässig sein, wo dies in den Bebauungsbestimmungen ausdrücklich vorgesehen ist. Derzeit müsse eine Umwidmung bewilligt werden, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt seien. Die Folgen seien gravierend, sagte Kraus. Ganze Wohnhäuser würden zu anonymen Tourismusunterkünften, was zunehmend gewachsene Nachbarschaften zerstöre. Nach Angaben der Grünen werden in Wien derzeit mehr als 14.000 Wohnungen dauerhaft als Tourismusappartements genutzt.