Schwere Anschuldigungen: Aufregung um Wiener Top-Gastronom

Das traditionsreiche Café Drechsler, die Weinschenke oder die Pizza Randale - hinter diesen Kult-Lokalen stand bis vor kurzem derselbe Gastronom. Seine Geschäftspraktiken beschäftigen Behörden, berichtet das Magazin "Dossier".

Der Großgastronom (Name der Red. bekannt) tritt öffentlich kaum in Erscheinung, obwohl er an „mindestens zehn Lokal-und Hotelbetrieben in Wien beteiligt war“, schreibt das Investigativ-Magazin. Ehemalige Mitarbeiter berichten gegenüber „Dossier“ von „Fragwürdigen Zuständen“ in mindestens drei seiner Betriebe.

Bargeld spielt „Große Rolle“

Kellner hätten „regelmäßig deutlich mehr Stunden gearbeitet, als offiziell erfasst wurden“, teils ohne Sozialversicherung, so „Dossier“. Auch Bargeld spiele im Konglomerat des Gastro-Zampanos „eine zentrale Rolle“- In vielen Lokalen war nur Barzahlung möglich, in anderen galt die Regel: Unter der Woche konnten Gäste mit Karte bezahlen, am Wochenende jedoch nicht, schreibt „Dossier“.

Finanzpolizei ermittelt

Bei seinen Recherchen stieß „Dossier“ zudem auf ein weit verzweigtes Firmennetzwerk, das „weit über die Gastronomie“ hinausreiche. Womit ein Teil dieser Unternehmen tatsächlich Geld verdiene, lasse sich „von außen nur schwer nachvollziehen“. Fest steht: Infolge der Recherchen von „Dossier“ ermitteln nun Betrugsbekämpfer des Finanzministeriums.