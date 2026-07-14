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/ ©Montage: Canva/LPD Wien
auf dem bild von 5min.at sieht man ein vermisstes mädchen.
Die 14-jährige Eleonora wird seit heute Vormittag um 9 Uhr vermisst. Sie wohnt in Wien-Hernals.
Wien, 17. Bezirk
14/07/2026
Hinweise erbeten

„Braucht dringend Medikamente“: 14-jährige Eleonora aus Wien vermisst!

Große Sorge um die 14-jährige Eleonora: Seit heute Morgen gegen 09:00 Uhr fehlt von der Teenagerin jede Spur. Da das Mädchen dringend auf Medikamente angewiesen ist, hat die Polizei eine Fahndung eingeleitet.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(116 Wörter)
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Die 14-jährige Eleonora verließ am heutigen Tag gegen 09.00 Uhr unerlaubt die elterliche Wohnung. Seitdem ist sie für ihre Eltern nicht erreichbar und ihr Aufenthaltsort ist unbekannt. Aufgrund einer Erkrankung ist das Mädchen dringend auf die regelmäßige Einnahme ihrer Medikamente angewiesen.

Die 14-Jährige ist auf Medikamente angwiesen

Diese hat sie jedoch nicht mitgenommen. Die Erziehungsberechtigten meldeten das Verschwinden ihrer Tochter der Polizei. Die eingesetzten Beamten leiteten umgehend umfangreiche Suchund Fahndungsmaßnahmen ein.

Personenbeschreibung

• 14 Jahre alt
• Ca 170 cm groß
• 55 Kilo schwer
• Braune Augen
• Lange braune Haare

Die Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei ersucht nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem
Mädchen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 01-31310-24351 oder in jeder
Polizeiinspektion erbeten.

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