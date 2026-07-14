Der Mittwoch bringt Höchstwerte von 31 Grad: Gegen Abend kann es gewittern

Meist gestaltet sich der Mittwoch in Wien heiß und sonnig, es können allerdings am Abend und in der Nacht wieder Regenschauer und Gewitter aufziehen.

Während in der Nacht noch der eine oder andere gewittrige Regenschauer durchziehen kann, startet der Mittwoch meist mit Sonnenschein. Aber auch, wenn die Sonne meist die Hauptrolle spielt, zeigt sich der Sommerhimmel über der Stadt nicht völlig makellos.

Ab Nachmittag steigt das Risiko für Regen und Gewitter

Im Tagesverlauf ziehen immer wieder dichtere Wolkenbänder auf. Mit ihnen steigt das Risiko für vereinzelte, kurze Regengüsse, und besonders am Nachmittag kann sich die sommerliche Luft auch in dem einen oder anderen kräftigen Gewitter entladen.