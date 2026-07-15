Starke Unwetter: Feuerwehren bis in die späten Nachtstunden im Dauereinsatz

Ein schweres Unwetter hat am Dienstagnachmittag auch den Bezirk Wiener Neustadt getroffen. Rund 15 Feuerwehren waren bis in die Nacht im Einsatz, um überflutete Keller, Straßen und umgestürzte Bäume zu beseitigen.

Insgesamt waren bis in die Nachtstunden rund 65 Einsatzstellen von den Einsatzkräften abzuarbeiten.

Insgesamt waren bis in die Nachtstunden rund 65 Einsatzstellen von den Einsatzkräften abzuarbeiten.

Der nördliche Bereich des Bezirks Wiener Neustadt wurde am Nachmittag des 14. Juli von einem heftigen Unwetter heimgesucht. Es standen bis zu 15 Feuerwehren im Einsatz, um die Auswirkungen des Unwetters zu beseitigen. Zahlreiche Straßen, darunter auch die A2 Südautobahn, wurden durch die starken Regenfälle überflutet.

Zahlreiche Einsätze nach Unwetter im Bezirk Wiener Neustadt

Insgesamt waren bis in die Nachtstunden rund 65 Einsatzstellen von den Einsatzkräften abzuarbeiten. Der Großteil der Einsätze entfiel auf das Auspumpen überfluteter Keller sowie das Beseitigen umgestürzter Bäume, insbesondere im Bereich Wöllersdorf-Steinabrückl, Sollenau, Theresienfeld und Eggendorf. Auf der Hohen Wand musste die Feuerwehr zudem aufgrund einer Mure ausrücken. Die Einsatzkräfte standen bis in die späten Nachtstunden im Dauereinsatz, um die Folgen des Unwetters so rasch wie möglich zu beseitigen.

©Presseteam FF Wiener Neustadt

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.07.2026 um 08:55 Uhr aktualisiert