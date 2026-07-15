Baustelle auf der Ostautobahn startet: Das müssen Autofahrer jetzt wissen

Autofahrer auf der A4 müssen sich ab Donnerstag auf eine geänderte Verkehrsführung einstellen. Vor allem in den Nachtstunden kann es bis Ende August zu Verzögerungen kommen.

Auf der A4 Ostautobahn startet in der Nacht auf Donnerstag, 16. Juli, die nächste Bauphase. Betroffen ist die Richtungsfahrbahn Wien/Zentrum kurz vor der Ausfahrt Simmeringer Haide. Die ASFINAG richtet dort eine sogenannte Inselbaustelle ein. Das bedeutet: Das Baufeld befindet sich in der Mitte der Fahrbahn, der Verkehr wird links und rechts daran vorbeigeführt. Alle Fahrstreifen bleiben grundsätzlich in Richtung Wien befahrbar.

Geänderte Verkehrsführung

Wer bei Simmeringer Haide abfahren möchte, muss allerdings den rechten Fahrstreifen benutzen. Einspurige Fahrzeuge werden aus Sicherheitsgründen bereits vor der Baustelle dorthin geleitet.

Nachts nur eine Spur frei

Zusätzlich kommt es bis Ende August unter der Woche in den Nächten von 22 bis 5 Uhr zu weiteren Einschränkungen. Während der Bauarbeiten steht den Verkehrsteilnehmern dann nur der rechte Fahrstreifen zur Verfügung. Die ASFINAG empfiehlt, vor allem in den Nachtstunden mehr Fahrzeit einzuplanen und die Verkehrsführung vor Ort zu beachten.