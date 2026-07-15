Skurrile Schmuggelware am Flughafen Wien entdeckt

Ein Koffer aus China sorgte am Flughafen Wien für Aufsehen: Beim Röntgen stießen Zöllner auf eine kuriose Fracht. Die Kontrolle endete mit einer Beschlagnahmung und einer Geldstrafe.

Ein Mann aus China wurde mit Nahrungsergänzungsmitteln aus Haifischknorpeln am Wiener Flughafen erwischt.

Ein Mann aus China wurde mit Nahrungsergänzungsmitteln aus Haifischknorpeln am Wiener Flughafen erwischt.

Zöllner am Flughafen Wien haben Anfang Juli einen ungewöhnlichen Fund gemacht. Bei einer Kontrolle entdeckten sie im Gepäck eines Reisenden aus China 117 Ampullen mit Nahrungsergänzungsmitteln aus Haifischknorpel.

Röntgen brachte kuriose Ware ans Licht

„Der Passagier aus China meldete die Ware nicht beim Zoll an und wollte durch den Grünkanal nach Österreich einreisen“, schildert das Finanzministerium in einer Presseaussendung. Doch die Zollbediensteten machten seinem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Bei einer stichprobenartigen Kontrolle fiel sein Gepäck beim Röntgen auf. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten die Ampullen.

©BMF/ZAÖ Diese Nahrungsergänzunsmittel aus Haifischknorpel beschlagnahmte der Zoll am Flughafen Wien.

Haifischknorpel-Produkte beschlagnahmt

Da für Produkte geschützter Tierarten besondere Einfuhrbestimmungen gelten, wurden die Nahrungsergänzungsmittel beschlagnahmt. Gegen den Reisenden wurde außerdem eine Geldstrafe verhängt.

Schutz gefährdeter Tierarten

Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl betont die Bedeutung solcher Kontrollen: „Der illegale oder nicht ordnungsgemäß angemeldete Handel mit Produkten tierischen oder pflanzlichen Ursprungs kann gefährdete Arten zusätzlich unter Druck setzen.“ Viele Tier- und Pflanzenarten stehen unter dem Schutz des Washingtoner Artenschutzübereinkommens (CITES) und der EU-Artenschutzverordnung. Für die Einfuhr entsprechender Produkte sind je nach Art spezielle Genehmigungen erforderlich.