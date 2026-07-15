Raubüberfall auf Wiener Tankstelle: Maskierter zog Waffe

Mit gezogener Waffe zwang ein Unbekannter eine Tankstellen-Mitarbeiterin zur Herausgabe der Kassa. Anschließend gelang ihm die Flucht – jetzt hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Große Aufregung herrschte am Dienstagabend (14. Juli) im 23. Bezirk in Wien. Der Grund: Ein maskierter Täter hat gegen 21.40 Uhr eine Tankstelle in Liesing überfallen. Laut Angaben der Polizei betrat der Mann den Verkaufsraum und bedrohte die Angestellte mit einer vermeintlich echten Schusswaffe.

Täter flüchtete mit Bargeld

Unter Vorhalten der Waffe zwang der Räuber die Mitarbeiterin, ihm das gesamte Bargeld aus der Kassa auszuhändigen. Anschließend flüchtete er mit der Beute, wohin, ist derzeit unbekannt. Glücklicherweise bliebt die Angestellte bei dem Überfall körperlich unverletzt.

Fahndung erfolglos, Polizei bittet um Mithilfe

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief bislang ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Wien übernommen. Da sich der Täter weiterhin auf der Flucht befindet, bittet die Polizei bittet mögliche Zeugen, die den Überfall oder die Flucht des Täters beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden – auch anonym – unter der Telefonnummer 01/31310 57800 entgegengenommen.