Blutige Szenen in Wien: Junge Männer lagen schwer verletzt auf der Straße

Als Polizisten gestern Abend in Wien-Favoriten zu einem Einsatz gerufen wurden, bot sich ihnen ein schreckliches Bild: Zwei Männer lagen schwer verletzt auf der Straße.

Zu einer blutigen Messerattacke ist es am Dienstagabend (15. Juli) in Wien-Favoriten gekommen. In der Senefeldergasse fanden alarmierte Polizeikräfte gegen 20.45 Uhr zwei schwer verletzte Männer vor.

Ein Opfer lebensgefährlich verletzt

Den Beamten bot sich ein schreckliches Bild: Ein 20-Jähriger wies Schnitt- und Stichverletzungen an den Armen sowie an einem Bein auf. Noch schlimmer hatte es einen 23-Jährigen getroffen: Dieser wurde durch einen Stich in den Oberkörper lebensgefährlich verletzt, schildert die Polizei. Beide Männer wurden von der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei schwebt der 23-Jährige mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr.

Jugendgruppe soll mit Messer geflüchtet sein

Was genau passiert ist, ist derzeit noch unklar. Zeugen berichteten den Beamten, die Tat selbst nicht beobachtet zu haben. Sie hätten jedoch lautes Geschrei gehört und anschließend gesehen, wie eine Gruppe Jugendlicher mit einem Messer vom Tatort davonlief. Eine sofort eingeleitete Fahndung, an der unter anderem die Bereitschaftseinheit und die Polizeidiensthundeeinheit beteiligt waren, blieb ohne Erfolg.

Polizei bittet um Mithilfe

Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder zu den flüchtigen Tatverdächtigen geben können, sich – auch anonym – unter der Telefonnummer 01/31310 57800 zu melden.