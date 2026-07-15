Betrunkener E-Scooter-Fahrer rammte Polizisten von der Straße

Ein 26-Jähriger wollte sich in Wien offenbar einer Polizeikontrolle entziehen. Das endete mit einem Zusammenstoß, einem verletzten Polizisten und einem Alkotest, der es in sich hatte.

Ein 26-jähriger E-Scooter-Lenker war in der Nacht auf Mittwoch (15. Juli) in Wien-Floridsdorf unterwegs. Laut Polizei fiel der Mann gegen 2.45 Uhr in der Justgasse auf, weil er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und ohne vorgeschriebene Beleuchtung unterwegs war. Und dann passierte es: Als ein Polizist auf die Fahrbahn trat und den 26-Jährigen mit Handzeichen zum Anhalten aufforderte, fuhr dieser einfach weiter. Offenbar wollte er sich der Kontrolle entziehen.

E-Scooter-Fahrer rammte Polizisten

Doch das ging gehörig schief. Der Lenker konnte dem Beamten nicht mehr ausweichen und stieß mit ihm zusammen. Der Polizist wurde dabei zu Boden geschleudert und verletzt. Anschließend krachte der E-Scooter gegen ein am Straßenrand abgestelltes Auto, das dabei beschädigt wurde.

Alkotest ergab 1,6 Promille

Der 26-Jährige erlitt bei dem Aufprall schwere Verletzungen. Ein Alkotest ergab laut Polizei 1,6 Promille. Sowohl der E-Scooter-Lenker als auch der verletzte Polizist wurden nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der 26-Jährige wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung sowie nach den verkehrsrechtlichen Bestimmungen angezeigt.