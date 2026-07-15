Einbruch in Friseursalon – danach scheitern Jugendliche an Trafik

Nach einem Einbruch in ein Friseurgeschäft wollten drei Jugendliche offenbar auch noch eine Trafik ausräumen. Doch die Tür hielt stand – und wenig später war die Polizei zur Stelle.

Drei Jugendliche sollen in der Nacht auf Mittwoch (15. Juli) in Wien-Favoriten einen Einbruch in ein Friseurgeschäft verübt haben. Doch das ist noch nicht alles, was den Burschen vorgeworfen wird.

Glastür mit Steinen eingeschlagen

Laut Polizei beobachteten Zeugen gegen 4.20 Uhr in der Laaer-Berg-Straße, wie die Jugendlichen die Glastür eines Friseurgeschäfts mit Steinen einschlugen. Aus dem Geschäft sollen sie anschließend eine Handkassa gestohlen haben. Danach versuchten sie auf dieselbe Weise, die Eingangstür einer nahegelegenen Trafik einzuschlagen. Die doppelt verglaste Tür hielt jedoch stand. „Als dies nicht gelang, ergriffen sie die Flucht“, so die Polizei.

Zwei Jugendliche festgenommen

Polizisten fanden die leere Handkassa wenig später in Tatortnähe. Im Zuge einer Sofortfahndung konnten die drei Tatverdächtigen schließlich in der Theodor-Sickel-Gasse angehalten werden. Ein 17-jähriger Syrer zeigte sich laut Polizei geständig. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt. Die beiden 16-jährigen Tatverdächtigen – ein syrischer und ein russischer Staatsangehöriger – wurden aufgrund bestehender Festnahmeanordnungen der Staatsanwaltschaft festgenommen. Laut Polizei sind beide bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt wegen Einbruchsdiebstahls und versuchten Einbruchsdiebstahls.