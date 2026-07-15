Vier Verletzte nach brutaler Schlägerei in Wien

Mit Beschimpfungen und Todesdrohungen begann der Streit, wenig später flog bereits eine Glasflasche: Eine brutale Schlägerei in Wien-Donaustadt endete mit mehreren Verletzten und einer Festnahme.

Eine Schlägerei zwischen zwei Gruppen ist am Dienstagabend (15. Juli) am Kaisermühlendamm in Wien-Donaustadt eskaliert. Dabei wurden laut Polizei mindestens vier Personen verletzt. Aber der Reihe nach: Zeugen alarmierten gegen 22.20 Uhr die Polizei, nachdem drei alkoholisierte Männer im Alter von 25, 26 und 28 Jahren eine Gruppe von Freunden zunächst beschimpft, mit dem Umbringen bedroht und anschließend angegriffen haben sollen.

Mit Glasflasche ins Gesicht geschlagen

Und dann ging es erst richtig los: Nach bisherigen Ermittlungen schlug der 25-jährige Tatverdächtige einem 19-jährigen Syrer mit einer Glasflasche ins Gesicht. Der junge Mann musste von der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und ins Krankenhaus gebracht werden. Der 25-Jährige wurde noch vor Ort festgenommen. Ein Alkotest ergab laut Polizei 1,52 Promille.

25-Jähriger festgenommen

Auch die drei mutmaßlichen Angreifer erlitten bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen, lehnten jedoch eine Behandlung durch den Rettungsdienst ab. Der 25-Jährige wurde wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung angezeigt. Gegen den 28-Jährigen wird wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung ermittelt. Außerdem erstattete die Polizei Anzeigen wegen des Verdachts des Raufhandels.