33 Grad in Wien: Sonne dominiert, Gewitter bleiben Ausnahme

Nach einem teils wolkigen Start in den Tag wird es am Donnerstag in Wien wieder hochsommerlich. Zwar bilden sich Quellwolken, die Gewittergefahr bleibt aber gering.

Der Donnerstag bringt in Wien überwiegend sonniges Sommerwetter. Trotz der zunehmenden Bewölkung bleibt das Risiko für Schauer oder Gewitter laut der Prognose von GeoSphere Austria gering. Damit steht einem überwiegend trockenen und heißen Sommertag nichts im Weg. Der Wind weht meist nur schwach. Nach einer warmen Nacht mit Temperaturen um 20 Grad steigen die Höchstwerte am Donnerstag auf rund 33 Grad. Damit bleibt es in der Bundeshauptstadt hochsommerlich heiß.