Im Tiergarten Schönbrunn sorgt eine preisgekrönte Forschungsarbeit für Freude: Susanne Stückler, PhD, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Tiergarten, wurde für ihre Studie zu Schwarznarbenkröten in Indien beim Joint Meeting of Ichthyologists and Herpetologists, einer internationalen Fachtagung für Fisch-, Amphibien- und Reptilienforschung, vergangene Woche in New Orleans ausgezeichnet. Ihre als Erstautorin publizierte Arbeit erhielt die Auszeichnung als beste wissenschaftliche Publikation einer Nachwuchswissenschaftlerin bzw. eines Nachwuchswissenschaftlers im Bereich Herpetologie 2025. Im Zentrum stand ein außergewöhnliches Naturschauspiel: Während der nur ein bis zwei Tage langen Laichzeit verfärben sich männliche Schwarznarbenkröten von unscheinbarem Braun zu leuchtendem Gelb. Die Ergebnisse von Stücklers Forschung sprechen dafür, dass diese auffällige Färbung Fehlpaarungen im hektischen Paarungsgeschehen verhindert. „Zu dieser Erkenntnis kamen wir mithilfe von braunen und gelben 3D-Krötenmodellen, die während des explosiven Paarungsgeschehens hunderter Tiere im Wasser platziert wurden. Es zeigte sich, dass die Männchen die braunen Modelle deutlich häufiger umklammerten als die gelben“, erklärt Stückler.

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Wenn Kröten gelb werden: Forscherin des Tiergarten Schönbrunn international ausgezeichnet

Schon als Kind faszinierte Susanne Stückler die Welt der Amphibien und ihre unterschiedlichen Lebensweisen. Heute hat sie diese Leidenschaft im Tiergarten Schönbrunn zum Beruf gemacht. Wissenschaftliche Forschung zählt hier zu den zentralen Säulen. Die vom Tiergarten gewonnenen Ergebnisse sind wertvolle Puzzlesteine im weltweiten Bestreben der Zoogemeinschaft, die Biodiversität zu erhalten. „Forschung in und mit Zoos bildet oft die Grundlage für erfolgreiche Artenschutzaktivitäten und hilft auch, die Tierhaltung stetig weiterzuentwickeln“, betont Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck. Allein im Jahr 2025 kooperierte der Tiergarten mit 46 Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen sowie Zoos und Aquarien weltweit. An dieser Studie beteiligt waren die Universität Wien, die Brown University, USA, sowie der lokale Landwirt Gopalkrishna Hedge und der Herpetologe KV Gururaja, PhD. Die Erforschung der Schwarznarbenkröten ist damit jedoch längst nicht abgeschlossen. „Wir untersuchen diese Amphibienart weiterhin, sowohl in ihrem natürlichen Lebensraum als auch im Tiergarten. Dabei führen wir Verhaltensstudien durch und gehen der Frage nach, welche hormonellen Mechanismen dem faszinierenden Farbwechsel zugrunde liegen. Es gibt also noch viel zu erforschen,“ so Dr. Doris Preininger, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Tiergarten und Betreuerin der Studie.