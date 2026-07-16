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/ ©Fotomontage Screenshot Google Streetview/Canva
Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Abschnitt der A2 Südautobahn und ein Baustellenschild.
Die A 1 West Autobahn wird in Fahrtrichtung Salzburg zwischen den Anschlussstellen Haag und St. Valentin in der Nacht von 16. auf 17. Juli gesperrt.
Wien
16/07/2026
Bauarbeiten

A1 Westautobahn wegen dringender Sanierung in der Nacht gesperrt

Die A1 West Autobahn wird in der Nacht auf Freitag zwischen Haag und St. Valentin gesperrt. Grund sind dringend notwendige Reparaturen an beschädigten Betonplatten, die aus Sicherheitsgründen rasch durchgeführt werden müssen.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(158 Wörter)
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Die A 1 West Autobahn wird in Fahrtrichtung Salzburg zwischen den Anschlussstellen Haag und St. Valentin in der Nacht von 16. auf 17. Juli gesperrt. Die Sperre beginnt am 16. Juli um 20 Uhr und endet am 17. Juli spätestens um 5 Uhr früh Grund dafür sind drei Schadstellen in der Betonfahrbahn, die aus Sicherheitsgründen umgehend repariert werden müssen. Eine Verschiebung der Arbeiten würde die Verkehrssicherheit gefährden und könnte zu weiteren Schäden an der Fahrbahn führen.

ASFINAG: Sperre der A 1 bei Haag wegen Fahrbahnschäden

Eine Reparatur bei laufendem Verkehr ist nicht möglich. Aufgrund der aktuellen Baustellenführung steht im betroffenen Abschnitt nicht genügend Platz zur Verfügung, um die Arbeiten sicher durchzuführen und gleichzeitig den Verkehr aufrechtzuerhalten. Der Verkehr wird bei der Anschlussstelle Haag von der Autobahn abgeleitet und über die beschilderte Umleitungsstrecke entlang der B1 zur Anschlussstelle St. Valentin geführt.

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