Sieben Raubüberfälle in einer Nacht: Mutmaßliche Täter gefasst

Wie bereits berichtet, kam es in der Nacht von 22. Mai 2026 auf 23. Mai 2026 in den Wiener Bezirken Hietzing, Penzing und Rudolfsheim-Fünfhaus zu mehreren Raubüberfällen. In allen Fällen gaben die Opfer an, von drei bis fünf, teilweise mit Pistolen bewaffneten und mit Sturmhauben maskierten Tätern überfallen worden zu sein. Die vorerst unbekannten Täter sollen ihre Opfer mit Waffen bedroht und zur Herausgabe von Bargeld sowie Wertgegenständen genötigt haben. In zwei Fällen soll es sogar zu einer Schussabgabe gekommen sein. Anschließend flüchteten die Männer mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Ermittlungen nach Raubüberfällen

Das Landeskriminalamt Wien führte seither umfangreiche Ermittlungen durch. Im Zuge dieser wurden zahlreiche Opfer- und Zeugeneinvernahmen durchgeführt sowie umfangreiche Videoauswertungen vorgenommen. Dabei konnte ein Fahrzeug ausgeforscht werden, das bei den Raubüberfällen verwendet worden sein soll. Dieses wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten und überprüft. Den einschreitenden Beamten war zu diesem Zeitpunkt bereits bekannt, dass es sich um das gesuchte Fahrzeug handelte. Durch die Befragung der Fahrzeuginsassen konnten weitere Tatverdächtige ausgeforscht werden.

Wiener Polizei fasst mutmaßliche Täter nach Raubserie

Zwei der ausgeforschten Tatverdächtigen stellten sich am 2. Juni freiwillig bei der Polizei und zeigten sich geständig. Insgesamt ordnete die Staatsanwaltschaft Wien sieben Festnahmen sowie mehrere Hausdurchsuchungen an. Während die übrigen Tatverdächtigen bereits zuvor festgenommen werden konnten, gelang den Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) am gestrigen Tag die Festnahme des letzten noch flüchtigen Tatverdächtigen. Die Beamten hatten in den vergangenen Tagen umfangreiche Streifen- und Fahndungsmaßnahmen durchgeführt. Schließlich konnte der 28-Jährige im Bereich der Schultheßgasse ausgeforscht und festgenommen werden. Insgesamt wurden sieben Männer im Alter zwischen 18 und 28 Jahren (Staatsbürgerschaften Österreich, Serbien und Syrien) festgenommen. Im Rahmen ihrer Einvernahmen gaben die Tatverdächtigen Langeweile und Geldnot als Tatmotiv an.