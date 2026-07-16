Schrecksekunden in Wien: Mann schoss aus Mietwagen

In Wien bedrohten Unbekannte mehrere Personen mit einer Airsoft-Waffe und gaben zum Teil auch Schüsse ab. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Von den Tatverdächtigen fehlt derzeit noch jede Spur.

Bei einem Imbiss im 6. Bezirk bedrohte ein bislang unbekannter Mann zwei Gäste aus einem Fahrzeug heraus mit einer realistisch aussehenden Waffe. „In weiterer Folge gab er mehrere Schüsse in Richtung der beiden ab und traf sie im Bereich des Rückens sowie der Arme“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Wien. Glücklicherweise wurden sie nicht verletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnis.

Weiteren Mann bedroht

Jedoch trug sich wenig später ein ähnlicher Vorfall zu – diesmal im 12. Bezirk. „Ein 35-jähriger Mann gab an, von drei unbekannten Personen aus einem Fahrzeug heraus angesprochen worden zu sein. Die Männer sollen ihm Suchtmittel zum Kauf angeboten haben“, so die Beamten. Er lehnte ab. Daraufhin sollen sie ihn mit einer Schusswaffe bedroht haben. „Dem Mann gelang die Flucht, er verständigte die Polizei.“

Von Tatverdächtigen fehlt jede Spur

Weitere Meldungen gingen ein, allesamt über wahrgenommene Schüsse. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte bislang nur das mutmaßlich verwendete Fahrzeug aufgefunden werden. „Es handelt sich um einen Mietwagen“, erlklären die Polizisten. Im Fahrzeuginneren fand die Exekutive mehrere Airsoft-Kugeln sicher. Die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Tatverdächtigen sind voll im Gange.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.07.2026 um 11:24 Uhr aktualisiert