Einbrecher läuft Polizei direkt in die Arme

Ein Einbrecher wurde am Mittwochmorgen von einer Lokalmitarbeiterin auf frischer Tat ertappt. Bei seiner Flucht lief er der Polizei direkt in die Arme, die bereits das Gebäude umstellt hatte.

Zu einem Einbruch kam es am Mittwoch im 10. Wiener Bezirk.

Zu einem Einbruch kam es am Mittwoch im 10. Wiener Bezirk.

Einen kurzen Schockmoment erlebte am Mittwochmorgen eine Lokalmitarbeiterin im 10. Wiener Bezirk. Sie bemerkte plötzlich eine fremde Person in den Räumlichkeiten – und zwar außerhalb der Geschäftszeiten.

Polizei alarmiert

Die Frau reagierte geistesgegenwärtig, schlich sich davon und alarmierte sofort die Polizei. „Mehrere Streifenbesatzungen wurden in der Folge zur Tatörtlichkeit beordert“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Wien. Nachdem das Gebäude von außen gesichert worden war, betraten zwei Beamte das Geschäftslokal.

Geschäftslokal umstellt

Währenddessen versuchte Verdächtige – ein 26-jähriger Syrer – mit einer Kassenlade in der Hand über eine Seitentüre zu flüchten. „Dabei lief er den Beamten, die das Gebäude von außen sicherten, direkt in die Arme.“ Der Mann wurde festgenommen. Er wird angezeigt.